«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل

أبوظبي (وام)

تحرص شركة مبادلة للاستثمار ومنذ تأسيسها عام 2002 على توظيف استثمارات رائدة على المستويين المحلي والعالمي، ومواصلة مسيرتها الحافلة في مجال دعم وتأسيس شركات وطنية رائدة، وإبرام شراكات عالمية، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق موارد مالية مستدامة للجهة المالكة، كما تعمل الشركة على توظيف استثمارات متنوعة في مختلف دول العالم، بما يحقق رؤية الإمارات ويعزز مكانتها على المستوى العالمي. وتُعد البرازيل من بين الدول التي سعت «مبادلة» مبكراً لبحث فرص ومجالات الاستثمار فيها واليوم، تستثمر «مبادلة» في البرازيل من خلال شركة «مبادلة كابيتال» - شركة إدارة الأصول العالمية المملوكة لها - حيث تعمل «مبادلة كابيتال» على إدارة أكثر من 17 مليار دولار من الأصول والاستثمارات، من بينها 13 مليار دولار نيابة عن مستثمرين عالميين، بما في ذلك أربعة صناديق أسهم خاصة رائدة، وثلاثة صناديق مشاريع في مراحل مبكرة، وصندوقان يركزان على الفرص الخاصة في البرازيل، وسلسلة من أدوات الاستثمار المشترك والشركات ذات الأغراض الخاصة والصناديق المستمرة. وتمتلك «مبادلة كابيتال» مكاتب في أبوظبي ونيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو. وبدأت جهود «مبادلة» للاستثمار في البرازيل عام 2012، وافتتحت الشركة مكتباً في ريو دي جانيرو في عام 2014، وهو أول مكتب أنشأته «مبادلة» خارج أبوظبي. وتُعد «مبادلة كابيتال» من كبريات شركات إدارة الأصول البديلة في البرازيل، ولديها فريق عمل يربو على 30 من الخبراء والمختصين من مختلف الجنسيات ممن يتمتعون بخبرات محلية وعالمية راسخة.

استثمارات

ولدى الشركة اليوم في البرازيل استثمارات رأسمالية تزيد على 5 مليارات دولار، ما يعادل 18.35 مليار درهم، منها 2 مليار دولار ما يعادل «7.34 مليار درهم» استثمارات نيابةً عن مستثمرين آخرين، كما استطاعت الشركة، ومنذ عام 2019 استقطاب أكثر من 25 مستثمراً أجنبياً للاستثمار في البرازيل. وتحرص «مبادلة كابيتال» على تنويع استثماراتها في البرازيل، واليوم تضم محفظة أعمال الشركة العديد من الاستثمارات والشركات الرائدة في قطاعات متعددة ومتنوعة، فهنالك استثمارات رائدة في مجال تشغيل مصافي النفط والتحول في مجال الطاقة وتوفير الوقود الحيوي المستدام ومشاريع ريادية في قطاعات التنقل الحضري والبنية التحتية والتعليم والأسواق المالية والتجارة الإلكترونية، وغير ذلك.

شركة أسيلين

واستحوذت «مبادلة كابيتال» على شركة «أسيلين» في إطار عملية خصخصة تقنية وطويلة أجرتها شركة «بتروبراس»، واليوم تقوم «أسيلين» بتشغيل ثاني أكبر مصفاة نفط في البرازيل مع قدرة تصل إلى 300 ألف برميل في اليوم وسعة تخزين من النفط الخام تصل إلى3.7 مليون برميل، علاوة على امتلاك الشركة مجمع أعمال لوجستي مصاحب مع 669 كلم من خطوط الأنابيب وقد تم إنجاز الصفقة في نوفمبر 2021، وتعمل الشركة الآن بشكل مستقل تماماً عن «بتروبراس» منذ يناير 2023. وتتمثل رؤية «مبادلة كابيتال» لشركة «أسيلين» في جعلها رائدة في مجال التحول في الطاقة، والمضي بها نحو مستقبل أكثر اخضراراً من خلال توفير الوقود الحيوي المستدام الذي يعزز المزايا التنافسية الزراعية في البرازيل، والتي ستعمل على تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين، إضافة لتوفير العديد من الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية.

مشروع روتا داس بانديراس

ويمتد مشروع امتياز لتشغيل وإدارة لطرق السريعة في ولاية ساو باولو لمسافة 300 كيلومتر تقريباً، ويُعد واحداً من أفضل الطرق السريعة في البرازيل، حيث يستخدم حوالي 90 مليون سائق هذه الطرق سنوياً.

منصة «كلارينس إديوكيشن»

منصة تعليمية في البرازيل، تتمثل مهمتها في تعزيز التميز التعليمي الطبي والعلمي، من خلال تدريب المتخصصين، والاهتمام باحتياجات المجتمع، وكانت المنصة تضم وقت الاستحواذ عليها مدرستين رائدتين للطب في ولاية باهيا، واليوم لدى الشركة مشروع استحواذ جديد لجامعة طبية أخرى في ولاية غوياس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للطلاب لأكثر من 2500 طالب.

شركة إنفينبار شركة رائدة في مجال التنقل الحضري وإدارة البنية التحتية كانت «مبادلة» قد قدمت في ديسمبر 2017 قرضاً مضموناً بقيمة 260 مليون دولار أميركي للشركة، وقد تم في نوفمبر 2021 استبدال 68% من القرض بحصة مسيطرة في نظام مترو أنفاق ريو دي جانيرو.

سباق الفورمولا 1 «جائزة ساو باولو الكبرى»

وتمتلك شركة برازيل موتورسبورت، الشركة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة كابيتال، حقوق الترويج لسباق الفورمولا 1 «جائزة ساو باولو الكبرى» حتى عام 2025، وتعد نسخة ساو باولو من السباقات التقليدية، حيث استضافت أول سباق لها عام 1973.

مترو ريو

وهو مشروع امتياز للنقل الحضري مسؤول عن تشغيل جميع خطوط المترو في مدينة ريو دي جانيرو وتُعد هذه أكبر عملية إدارة مترو خاصة في البرازيل.

شركة «سي إي أر سي»

واستحوذت «مبادلة كابيتال» على حصة أقلية في «سي إي أر سي» المزود الرائد للبنية التحتية للأسواق المالية، وقد تأسست الشركة عام، 2015، ويقع مقرها الرئيسي في ساو باولو وهي لاعب رئيسي في السوق.

شركة آتفوس

وشركة «آتفوس» هي ثاني أكبر شركة لإنتاج الإيثانول والطاقة الحيوية في البرازيل من حيث القدرة الإنتاجية وقد جاء استثمار «مبادلة كابيتال» في هذه الشركة في أعقاب مفاوضات استمرت قرابة العامين مع الدائنين والمساهمين الحاليين للشركة.

شركة أيه تي جي

كما تُعد شركة «أيه تي جي» مزوداً متميزاً لخدمات التجارة الإلكترونية، تعمل على تطوير مشروع لإنشاء بورصة ثانية في البرازيل، وقد استحوذت «مبادلة كابيتال» على حصة مسيطرة في الشركة في فبراير 2023.

البيئة والحوكمة والتأثير الإيجابي

وتولي «مبادلة كابيتال» اهتماماً كبيراً بإدراج المعايير والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في قراراتها وتوجهاتها الاستثمارية ولدى الشركة التزام بالمسؤولية تجاه المجتمعات التي تستثمر فيها.

وفيما يلي نماذج من أنشطة الشركة في هذا المجال:

صندوق الأثر الاجتماعي

صندوق الأثر الاجتماعي لمؤسسة مبادلة - البرازيل «بالشراكة مع مؤسسة البرازيل»، حيث قامت الشركة في عام 2019 بإنشاء صندوق استثمار اجتماعي لمساعدة المجتمعات الضعيفة والمتضررة من الحادثة التي ضربت ولاية ميناس جيرايس بسبب انهيار سد للمخلفات، الأمر الذي أدى إلى إطلاق 12 مليون متر مكعب من المخلفات وأودى بحياة أكثر من 270 شخصاً، وينصب تركيز وجهود الشركة على مساعدة ودعم المنطقة لإعادة بناء نفسها.

مشروع برونتو

ويهدف هذا المشروع لتوفير دورات تدريبية في مجال الكهرباء الصناعية إلى 30 امرأة من إيغارابي.

مشروع يوريهي إيبيسينتور

ويهدف هذا المشروع لدعم، وتعزيز نظام الحراجة الزراعية، واختيار وتدريب المزارعين المحليين.

مشروع «ماري توب تيم»

ويعد فريق «ماري توب تيم» مصدر إلهام للألعاب الرياضية والروح الرياضية، وقد حرصت «مبادلة كابيتال» على رعاية الفريق لحضور بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي في أكتوبر 2022. وخلال جائحة «كوفيد - 19»، رعت «مبادلة كابيتال» بناء مستشفى ميداني مؤقت في ريو دي جانيرو، وتجديد جناح لمستشفى قائم لاستقبال المصابين بالفيروس وقدمت مجموعات غذائية لأكثر من 5600 أسرة ضعيفة في ريو دي جانيرو وميناس جيرايس على مدى ثلاثة أشهر.

«إيدج» تستكشف فرص التطوير المشتركة مع البحرية البرازيلية

وقعت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، اتفاقية تطوير مشتركة مع البحرية البرازيلية، والتي ستشهد سعي الطرفين للتعاون المشترك واستكشاف الفرص التجارية لصواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن وصواريخ تفوق سرعة الصوت وتتجاوز الأداء الحالي للسوق.

وبموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تم توقيعها في جناح «إيدج» ضمن فعاليات معرض «لاد 2023» في ريو دي جانيرو، سيعمل الطرفان على الاستفادة من خبراتهما الجماعية في مجالات الصواريخ وتقنيات الدفاع الأخرى. وقال نائب الأميرال ماركو أنطونيو إسماعيل تروفاو دي أوليفيرا: «يمثل توقيع اتفاقية التطوير المشترك مع إيدج بداية شراكة طويلة الأمد مع شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا من شأنها توسيع قدرات القوات البرازيلية والقوات الحليفة لها لتنفيذ مهامها».