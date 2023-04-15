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سهيل المزروعي: الإمارات والبرازيل نموذج يحتذى في العلاقات الدولية

سهيل المزروعي: الإمارات والبرازيل نموذج يحتذى في العلاقات الدولية
16 ابريل 2023 03:07

أبوظبي (وام)

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 أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، متانة العلاقات وعمق الروابط التي تجمع الإمارات والبرازيل الصديقة، والتي تشهد تطوراً كبيراً بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وقال معاليه: «إن تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين يترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وانفتاح الإمارات على مختلف دول العالم»، مؤكداً أن مثل هذا الزيارات وما يصاحبها من تعاون مشترك بين البلدين يعود أثره بالازدهار على مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد المائية والاستدامة في ظل الجهود المبذولة من قيادة البلدين لتطوير آفاق التعاون، وتوسيع سبلها عبر خلق فرص واعدة لتنمية الاقتصاد المستدام، وبناء نموذج يحتذى في العلاقات الدولية. 
وأوضح معاليه أن البرازيل تعد شريكاً رئيساً لدولة الإمارات في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لريادتهما العالمية ومستهدفاتهما للمستقبل، وأن هذه الزيارة تمثل محطة جديدة ومتقدمة في التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وبما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، فضلاً عن دعم مستهدفات العمل المناخي، وتسريع منظومة التحول بقطاع الطاقة، بوصفه أحد أهم ركائز استراتيجية الإمارات في العمل الوطني المستقبلي. 
وأكد معاليه أن الدولة ماضية في تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومواجهة تحدياته، والعمل البنّاء لتعزيز التحول في قطاع الطاقة بهدف دعم استراتيجيتها في استدامة القطاع، والوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون باستخدام التقنيات الرائدة، وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الطاقة البديلة والنظيفة.

سهيل المزروعي
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