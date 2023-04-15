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مريم المهيري: البرازيل شريك استراتيجي للإمارات

مريم المهيري: البرازيل شريك استراتيجي للإمارات
16 ابريل 2023 03:07

أبوظبي ( وام )

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 أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن جمهورية البرازيل من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات في جهودها نحو تعزيز الأمن الغذائي والتغير المناخي في العالم لكونها تتمتع بإمكانات هائلة تؤهلها للعب دور أكبر في هذين المجالين.
وقالت معاليها : «تتمتع الإمارات والبرازيل بعلاقات ثنائية متميزة، أهمها نشاط التجارة، وتمثل الدواجن وسكر القصب أبرز سلعتين في هذا المجال، ما يبرز أهمية التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، حيث تعد البرازيل من أهم الدول المصدرة للسلع الغذائية الاستراتيجية في العالم، ويمكنها لعب دور أكبر في تعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في العالم».
وأضافت معاليها: «تمتلك البرازيل سجلاً متميزاً في مجال العمل المناخي، ودعمت الإمارات في مساعيها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 المقرر انعقاده أواخر العام الجاري.. وبالنظر إلى وقوع غابات الأمازون - التي تعد الرئة الخضراء الحيوية لتوازن المناخ والتنوع الحيوي على مستوى العالم - فإن ذلك يفتح الباب أمام المزيد من التعاون بين الإمارات والبرازيل لدفع جهود المناخ العالمي، وإيجاد حلول عملية لمواجهة هذا التحدي الأهم عالمياً.. بالتأكيد تعد زيارة رئيس البرازيل للإمارات نقطة انطلاق جديدة لتعميق العلاقات المتميزة بين البلدين، ونأمل أن تكون أيضاً بداية للعمل على تعزيز الأمن الغذائي المشترك، وتقديم نموذج عالمي للتصدي للتغيرات المناخية عالمياً».

مريم المهيري
الإمارات
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