رئيس الغرفة العربية - البرازيلية: آفاق واعدة للتجارة الثنائية بين الإمارات والبرازيل

أبوظبي (وام)

كشف أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية - البرازيلية عزم الغرفة تعزيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل في السنوات القادمة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين نفذتا العديد من المبادرات في المجالات الاقتصادية والتجارية التي من المتوقع أن يواكبها نمو كبير في حجم التجارة بين البلدين الصديقين.

وأكد شحفة أن الإمارات مركز رئيس للتجارة الدولية ووجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.. منوها إلى تنامي العلاقات بين البرازيل والدول العربية خصوصاً دولة الإمارات في ظل مساعي الدولتين حالياً لتعزيز وتوسعة علاقاتهما الاقتصادية الراسخة، عبر استكشاف آفاق ابتكارية في التجارة والشراكة والتعاون الاقتصادي. وقال إن هناك نمواً مستمراً في حجم الصادرات البرازيلية لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة الصادرات البرازيلية للإمارات 714.07 مليون دولاراً (2.6 مليار درهم) في الربع الأول من العام الجاري ومع تنامي العلاقات بين البلدين فإننا متفائلون بأن هذه الأرقام التجارية ستواصل نموها على مدار الأشهر القادمة، مع ظهور فرص ابتكارية جديدة لأسواق الإمارات والبرازيل.

وأضاف شحفة: «نعمل أيضا على تعزيز العلاقات بين البرازيل والعالم العربي من خلال تحليل وتطوير إجراءات تستهدف التحديات التي قد نواجهها، ونحن على يقين بأن البرازيل والبلدان العربية ستزيد من ترسيخ علاقاتها القوية في السنوات القادمة». وقال رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن المنتجات الرئيسية المصدرة من البرازيل إلى دولة الإمارات تشمل بروتين الدواجن والذرة وفول الصويا، واللحوم المجمدة من الحيوانات البقرية، وقصب السكر أو سكر البنجر، والسكروز النقي كيميائيا في شكل صلب، والسكريات والحبوب وبذور الزيت والفواكه الدهنية، واللؤلؤ الطبيعي أو المزروع والمعادن الثمينة والمجوهرات، والقهوة، والشاي، والتوابل. وأوضح أوسمار شحفة أن مؤشرات الأداء التجاري للبرازيل في السنوات الأخيرة تظهر تمتّعها بعلاقات تجارية وطيدة مع كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأشار شحفة إلى اعتماد العديد من الحلول في إطار الجهود لتطوير العلاقات الثنائية مع الدول العربية لا سيّما الإمارات، وأحدثها منصة «Easy Trade»، وهي جزء من منصة «Ellos» تستخدم البلوكتشين وتهدف إلى رقمنة كل خطوة من عمليات التجارة الخارجية، منذ التفاوض وحتى التمويل. وذكر أوسمار شحفة أن العلاقات التجارية الثنائية بين البرازيل والدول العربية تنمو لتصبح أكثر متانة وهو ما سينعكس في تنامي الحجم السنوي للصادرات والواردات بين الطرفين حيث ارتفع حجم الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.01% بقيمة إجمالية قدرها 4.42 مليار دولار مقارنة ب 3.877 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2022، كما حققت واردات البرازيل من الدول العربية قفزةً بنسبة 1.7% لتصل قيمتها إلى 2.764 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.718 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولفت إلى أن الصادرات البرازيلية للدول العربية حقَّقت إيرادات قياسية بلغت 17.7 مليار دولار العام الماضي، وبلغت قيمة الواردات البرازيلية من الدول العربية 14.995 مليار دولار، بما يعزز من مكانة دولة البرازيل كأحد أكبر الشركاء التجاريين للوطن العربي.