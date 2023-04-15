شركة «توابل العرب والهند» تساهم بـ5 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

انضمت شركة «توابل العرب والهند»، إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حيث أعلنت المجموعة عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مستهدفات الحملة.

وتسعى حملة «وقف المليار وجبة» إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، من أجل المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

وقال الدكتور هاريش تاهيلياني، العضو المنتدب لدى شركة «توابل العرب والهند»: «تؤكد دولة الإمارات من خلال حملة (وقف المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرصها على توسيع دائرة الأعمال الخيرية والإنسانية، لتشمل عشرات الملايين من البشر الذين يعانون الحرمان حول العالم، وهذه الحملة الجديدة المباركة، وما سبقها من مبادرات ملهمة تقدم صورة ساطعة عن تعاضد مجتمع الإمارات وسعيه الدائم لفعل الخير».

وأضاف: «نشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة أمامنا للمساهمة في هذا الصندوق الوقفي لإطعام الطعام، وهذا الدعم يعبر عن التزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وحرصنا على ترجمة مسؤوليتنا المجتمعية.. سعداء بالمساهمة، في حملة (وقف المليار وجبة)، لإدراكنا أن كل تبرع نقوم به سيساعد فقيراً ومحتاجاً، وسيجنب امرأة أو طفلاً المعاناة ومخاطر الجوع».

وتأتي حملة «وقف المليار وجبة» استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.