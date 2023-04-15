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«كهرباء دبي» تطلق قمرها الاصطناعي النانوي الثاني «ديوا سات -2»

«كهرباء ومياه دبي» تطلق بنجاح قمرها الاصطناعي النانوي الثاني «ديوا سات-2» لتطوير عملياتها وتعزيز الكفاءة.
16 ابريل 2023 03:07

 دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح قمرها الاصطناعي النانوي الثاني «ديوا سات-2» على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وقد تم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، بالتعاون مع شركة «نانو أفيونيكس» (NanoAvionics) في ليتوانيا.
ويتميّز القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات-2»، من نوع (6U)، بكاميرا عالية الدقة (4.7 متر) ستستخدم لمهام مراقبة الأرض. وتوفر الكاميرا عالية التباين تصويراً مستمراً في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كيلومتر. كما يتضمن القمر الاصطناعي الجديد أجهزة خاصة بقياس حجم الغازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

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وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حريصة على الاستفادة من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض.
وأضاف معاليه: «يهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2021، إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، إضافة إلى تأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه. ويأتي إطلاق القمر الاصطناعي النانوي الثاني «ديوا سات-2» ليؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو الريادة في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء لزيادة كفاءة عمليات الهيئة وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، إضافة إلى نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة».
وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تهدف إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية داعمة لشبكة الحوسبة السحابية الخاصة بالهيئة، لتعزيز رقمنة شبكات الطاقة والمياه ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية. وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن دقة التصوير العالية للقمر الاصطناعي «ديوا سات-2» ستُمكن الهيئة من تحسين الأداء التشغيلي لمحطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه، حيث سيتم استخدام أجهزة التصوير الحرارية متعددة الطيف وعالية الدقة كتلك المستعملة على متن المركبات الفضائية، والمصممة خصيصاً لاستخدامات شبكات الكهرباء والمياه، في اكتشاف البصمات الحرارية في خطوط نقل الجهد العالي والمحطات الفرعية والمباني ومحطات الطاقة الشمسية.  

 

كهرباء دبي
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