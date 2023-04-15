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«فيرست سيكيورتي جروب» تساهم بمليون درهم

«فيرست سيكيورتي جروب» تساهم بمليون درهم
16 ابريل 2023 03:07

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «فيرست سيكيورتي جروب» مساهمتها بمليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.
ويسعى «وقف المليار وجبة» إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.
وتعتبر حملة «وقف المليار وجبة»، الأحدث ضمن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، المؤسسة الإنسانية العالمية التي تضم عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم.
وأفاد اللواء (م.) عبدالعزيز محمد البناي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة «فيرست سيكيورتي جروب»: «حملة (وقف المليار وجبة)، رسالة خير جديدة من دولة الإمارات إلى الفئات الأكثر حاجة حول العالم، وتعبير عن رغبة مجتمعية صادقة في مساعدة المحتاجين وضحايا الكوارث والأزمات في عشرات البلدان، ولا شك في أن هذه الحملة التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام، تعتبر علامة مضيئة على صعيد العمل الخيري والإنساني، تضاف إلى رصيد دولة الإمارات الثري في مسيرة العطاء».
وأضاف: «نتشرف بالمساهمة في (وقف المليار وجبة)، ودعم جهود دولة الإمارات لتوفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً في العالم، وهذا الدعم من (فيرست سيكيورتي جروب) للمبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات في الشهر الفضيل، يأتي في سياق التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا على إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها النبيلة، بما يعود بالخير على عشرات ملايين البشر، وعلى كل مساهم في هذا الصندوق الوقفي».

وقف المليار وجبة
رمضان
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
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