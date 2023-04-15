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حاكم الفجيرة يستقبل ولي عهد أم القيوين والمهنئين بشهر رمضان المبارك

حمد الشرقي في حديث مع راشد بن سعود (الصور من وام)
16 ابريل 2023 03:07

الفجيرة (وام)

 استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود المعلا، والشيخ ماجد بن سعود المعلا، وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.
حضر الاستقبالات سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي. وتقبل سموّه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

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وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حضر الاستقبالات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

أم القيوين
الفجيرة
رمضان
حمد بن محمد الشرقي
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
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