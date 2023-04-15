300 مدرسة وجامعة على مائدة «لنفطر معاً»

دبي (الاتحاد)

استضافت اللجنة المنظمة لرمضان دبي 1444هـ، (رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية، ورئيس فريق مجلس رؤية الشباب)، مساء أمس الأول في مدينة إكسبو دبي، ما يقارب من 300 شخص من المدارس والجامعات الأجنبية المقيمين في دبي، في دعوة للإفطار في إطار مبادرة (لنفطر معاً)، وهي إحدى مبادرات قسم التواصل الحضاري، والذي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية.

وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: «إن هذا التجمع من مختلف المدارس والجامعات هو ملتقى العلم، وهو جزء من أحد مكونات هذه الدولة ونسيجها، وهو جزء مهم وشريك في تقدم هذه الدولة وازدهارها، تعزيزاً لأهم سياسة مرت بها دولة الإمارات، وهي سياسة التسامح والتعايش، وهذه الرسالة المهمة يجب أن تصل للأجيال المقبلة، ونغرس فيها هذه القيم والمبادئ من خلال مؤسساتكم، سواء المدارس أو المعاهد أو الجامعات، كل هذا يأتي بمضمون مهم يجب أن يرسخ في نفوس أطفالنا عندما يعود كل منا إلى بلاده لإيصال رسالة محبة وسلام ينقلها من الإمارات للعالم أجمع».