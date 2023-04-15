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الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر

الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر
16 ابريل 2023 03:07

أبوظبي (وام)

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 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً يصبح غائماً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.
والرياح شمالية غربية/ 20 إلى 30 تصل 50 كم/س.
والخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:03 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الأول عند الساعة 16:44 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.
وبحر عمان مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:20والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 12:33 والجزر الثاني عند الساعة 01:41.

الطقس
المركز الوطني للأرصاد
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