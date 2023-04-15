فضل قضاء حوائج الناس

دعا الإسلام إلى قضاء حوائج الناس وحث عليه، وثواب قضاء حوائج الناس تكفل الله سبحانه به، وخاصة في شهر رمضان، شهر المواساة وقضاء حوائج المحتاجين، وهو شهر التعاون والتراحم، ويقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، «سورة الحج: الآية 77»، ويقول عز وجل: (...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)، «سورة المائدة: الآية 2».

وفي الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».

وإن فعل الخير مبدأ إنساني دعا القرآن الكريم إليه، وشجع أصحاب الإيمان على التعاون بشأنه، وقد جاء الأمر بفعل الخير بعد ذكر جملة من الشعائر، للدلالة على أن فعل الخير لا يقل عنها في المنزلة والثواب، والقرآن الكريم يكرر الدعوة لفعل الخير بلفظ التعاون بين بني البشر، فيأمرنا بالتعاون في ميدان البر وينهانا عن التعاون في ميدان الشر.

وإن من كرم الله تعالى على عباده أن جعل الماشي في حاجة المسلم في معيته جل جلاله، مؤيداً له ومعيناً ومثيباً، وكفى به أجراً وفضلاً، فمن سعى في قضاء حوائج الناس على اختلاف مشاربهم وأجناسهم، قضى الله له حوائجه وثبته على الصراط، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن السعي في قضاء حوائج الناس منزلة فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أوتى فأُسأل ويطلب إليّ الحاجة وأنتم عندي، فاشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب أو ما شاء».

كما أن السعي في قضاء حوائج الناس سبب للبركة وزيادة الرزق، فقد روي في الحديث: «إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما يبذلونها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم».

وفي هذه الأيام الرمضانية، يقوم كرام الناس بتفقد المحتاجين وإطعام الجائعين، والبحث عن المساكين، فيواسونهم ويقضون حوائجهم، ومن ذلك ما تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من مشروع إفطار الصائم وكسوة العيد، وحفظ النعمة وزكاة الفطر. فساهموا معها فهي توصل صدقاتكم إلى مستحقيها.