مصعب بن عمير.. أقدم مساجد بعيا السلع

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يعتبر مسجد مصعب بن عمير أحد أقدم مساجد مدينة بعيا السلع، التي تقع في أقصى الطرف الغربي من دولة الإمارات، وتبعد عن حدود السعودية حوالي عشرين كم فقط وتطل على الخليج العربي، وتبعد عن أبوظبي العاصمة مسافة 350 كم ومن مدينة الرويس 100 كم وتتمتع بجو صحي هادئ.

ويتميز مسجد مصعب بن عمير الذي تم إنشاؤه عام 1979 ميلادية بموقعه الاستراتيجي في وسط المدينة وكذلك منطقة السوق، كما تقام صلاة الجنائز في ذلك المسجد كونه أحد المراكز الرئيسية في المدينة ويستقبل أعداداً كبيرة من المصلين.

ورغم تزايد أعداد المساجد الحديثة والجديدة التي تم تشيدها وتجهيزها بأفضل التجهيزات والفرش، فإن مسجد مصعب بن عمير يمثل أحد أهم المساجد في المدينة، والتي يحرص أغلب السكان على الصلاة به.

وخلال السنوات الماضية شهد المسجد الذي يتسع لأكثر من 500 مصل للصيانة والتحديث، حيث أضيفت الصالة الخارجية للمسجد إلى ساحة المسجد الرئيسية ليتسع المسجد لاستقبال أعداد أكثر من المصلين خاصة في ظل زيادة الأعداد به.

ويؤكد كبار المواطنين في مدينة السلع أن مسجد مصعب بن عمير تم إنشاؤه في أواخر السبعينيات ليستوعب المصلين سواء خلال صلاة الجمعة والفروض أيضاً، حيث كان السكان قديماً يقصدون مسجد مركز الشرطة القديم لأداء صلاة الجمعة فيه، بينما يؤدي البعض صلاة الفروض في مسجد خشبي قديم، نظراً لقربه من المساكن قبل أن يتم إنشاء مسجد مصعب بن عمير في موقع استراتيجي في وسط المدينة، ليستوعب السكان، ويعتبر أول مسجد يتم إنشاؤه بالشكل البنائي.