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فتوى: كم قيمة زكاة الفطر ومتى وقت إخراجها؟

فتوى: كم قيمة زكاة الفطر ومتى وقت إخراجها؟
16 ابريل 2023 03:07

فتاوى الصيام:
زكاة الفطر: بـ25 درهماً عن كل فرد على من تجبُ زكاةُ الفطر، وكم قيمتها، ومتى وقت إخراجها؟
قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إن «زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادرٍ عليها، ويُخرجها المسلمُ عن نفسه وعن كل مَن تلزمُه نفقتُه من زوجةٍ وأولاد وأبوين محتاجين، وهي: صاعٌ من غالِب قوت الناس في رمضان، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‌زَكَاةَ ‌الفِطْرِ ‌صَاعاً ‌مِنْ ‌تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ...»، ويجزئ إخراجُ قيمة زكاة الفطر نقدا، وتقدّر لسنة 1444هـ/ 2023م بـ(25) درهما عن كل فرد. 
تُخرَجُ زكاة الفطر قبل صلاة العيد، لحديث ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»، ويجوز إخراجُها قبل ذلك بيومين أو ثلاثة، ولا حرج في إخراجها في بداية رمضان، ويُمنع تأخيرُها لغير عذر عن يوم الفطر، ومن أخّرها ناسيا فليبادرْ بإخراجها عند تذكُّرها».

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