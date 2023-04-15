جمعة النعيمي (أبوظبي)

حذّرت وزارة الداخلية من التصيد الإلكتروني، الذي يتعرض له أفراد المجتمع من قبل محتالين يقومون بوضع فخاخ للنصب والاحتيال على الضحايا عبر الإنترنت، ودعتهم إلى أحذ الحيطة والحذر، وذلك لحماية أنفسهم من التعرض لأية مخاطر. وقدمت الوزارة 6 نصائح تحذيرية من التصيد الإلكتروني تتضمن: عدم فتح رسائل البريد الإلكتروني التي تأتي من مصادر غير معروفة، وأكدت ضرورة التحقق من عنوان المرسل قبل النقر على أي رابط يأتي من البريد الإلكتروني.

ودعت إلى عدم إعطاء أي معلومات شخصية لأي شخص أو مؤسسة غير موثوق بها، والحذر من الرسائل التي تطلب منك إعادة تسجيل الدخول إلى حسابك، وتجنب النقر على الإعلانات الوهمية، وحثّت على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية، وعدم تكرار استخدام كلمات المرور نفسها.

وفي سياق متصل، حذّرت شركة «مايكروسوفت» من التصيد الإلكتروني، وذلك لكونه يستهدف سرقة أو إتلاف البيانات الحساسة عن طريق خداع الأشخاص للكشف عن البيانات الشخصية مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان. كما ولفتت شركة «مايكروسوفت» إلى أن هجمات التصيد الاحتيالي أو الإلكتروني تصدر من مخادعين متنكرين في صورة مصادر موثوقة، ويمكن لتلك الهجمات تسهيل الوصول إلى جميع أنواع البيانات الحساسة، وخاصة مع تطور التقنيات التي تشهد تطور الهجمات الإلكترونية من جانب آخر، وذكرت شركة «مايكروسوفت» الأنواع المختلفة لهجمات التصيد الاحتيالي، وتتضمن: أولاً، التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، ويستخدم هذا النوع من الهجمات، وهو الشكل الأكثر شيوعاً للتصيّد الاحتيالي، تقنيات مثل الارتباطات التشعبية الزائفة للتحايل على مستلمي البريد الإلكتروني لمشاركة بياناتهم الشخصية، وغالباً ما يتنكر المهاجم في صورة مزود حسابات كبير مثل Microsoft أو Google، أو حتى زميل في العمل.

ثانياً: التصيد الاحتيالي لبرامج الفدية الضارة، وهو أحد أساليب التصيد الاحتيالي الشائعة الأخرى، ويقوم هذا النوع من الهجمات بدس برامج ضارة متخفية في صورة مرفق موثوق «مثل سيرة ذاتية أو كشف حساب بنكي» في رسالة بريد إلكتروني.

ثالثاً: التصيد الاحتيالي الموجّه وهو الذي يستهدف أفراداً بعينهم من خلال استغلال المعلومات التي تم جمعها عبر البحث في وظائفهم وحياتهم الاجتماعية.

رابعاً: التصيد الموجّه لشخص مهم، وهو الذي يستهدف «شخصية مهمة» مثل مدير أعمال أو أحد المشاهير، فإن ذلك يطلق عليه اسم التصيد الموجّه لشخص مهم.

خامساً:

التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة وهو الذي يتكون من مزيج من المصطلحين «الرسائل النصية القصيرة» و«التصيد الاحتيالي»، وتشتمل هجمات «التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة» على إرسال رسائل نصية متخفية في صورة جهات اتصال جديرة بالثقة من شركات مثل Amazon أو FedEx.

سادساً:

التصيّد الصوتي، كثيراً ما تستخدم هذه الحيل في ممارسات الانتحال بالهندسة الاجتماعية، لخداع الضحايا وتثبيت برامج ضارة على أجهزتهم في شكل تطبيق.