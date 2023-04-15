الأحد 16 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تلقي القبض على شقيقين وزوجتيهما يمتهنون التسول

العميد جمال الجلاف
16 ابريل 2023 03:07

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«فيرست سيكيورتي جروب» تساهم بمليون درهم
حاكم الفجيرة يستقبل ولي عهد أم القيوين والمهنئين بشهر رمضان المبارك

أكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن حملة «كافح التسول»، استطاعت خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، من إلقاء القبض على 116 متسولاً، بينهم 59 من الذكور، و57 من الإناث، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية جمعوها عبر ادعاء الحاجة، لاستمالة أفراد المجتمع. وشدد اللواء الجلاف على أن المتسولين يستغلون شهر رمضان المبارك والمشاعر الدينية بهدف جمع المال بطريقة غير قانونية، فيخدعون الناس ويستغلون مشاعر الصائمين في الشهر الفضيل، موضحاً أن إحدى الحالات التي ألقت شرطة دبي القبض عليها، تعود لشقيقين متزوجين من شقيقتين، ومع إحداهما طفلة.
وأضاف: أن رجال الشرطة، ضبطوا الشقيقين وزوجتيهما، وهم يستجدون المارة بالقرب من أحد المساجد، عبر القيام بحركات تمثيلية وخداعية تشير إلا أن الزوجين يعانيان من إعاقة خلافاً للحقيقة. بدوره، أكد العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن حملة كافح التسول التي أطلقتها شرطة دبي تحت شعار «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، منذ بداية شهر رمضان المبارك، تواصل مهامها من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها. وشدد على أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، لافتاً إلى أن مشكلة التسول ترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب الهمم في التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

شرطة دبي
التسول
المباحث الجنائية
رمضان
آخر الأخبار
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
اليوم 03:07
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
الإمارات
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
اليوم 03:07
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
الإمارات
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
اليوم 03:07
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
الإمارات
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
اليوم 03:07
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
الإمارات
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©