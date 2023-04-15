شرطة دبي تلقي القبض على شقيقين وزوجتيهما يمتهنون التسول

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن حملة «كافح التسول»، استطاعت خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، من إلقاء القبض على 116 متسولاً، بينهم 59 من الذكور، و57 من الإناث، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية جمعوها عبر ادعاء الحاجة، لاستمالة أفراد المجتمع. وشدد اللواء الجلاف على أن المتسولين يستغلون شهر رمضان المبارك والمشاعر الدينية بهدف جمع المال بطريقة غير قانونية، فيخدعون الناس ويستغلون مشاعر الصائمين في الشهر الفضيل، موضحاً أن إحدى الحالات التي ألقت شرطة دبي القبض عليها، تعود لشقيقين متزوجين من شقيقتين، ومع إحداهما طفلة.

وأضاف: أن رجال الشرطة، ضبطوا الشقيقين وزوجتيهما، وهم يستجدون المارة بالقرب من أحد المساجد، عبر القيام بحركات تمثيلية وخداعية تشير إلا أن الزوجين يعانيان من إعاقة خلافاً للحقيقة. بدوره، أكد العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن حملة كافح التسول التي أطلقتها شرطة دبي تحت شعار «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، منذ بداية شهر رمضان المبارك، تواصل مهامها من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها. وشدد على أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، لافتاً إلى أن مشكلة التسول ترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب الهمم في التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.