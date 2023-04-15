الأحد 16 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الدفاع المدني بدبي: وفاة 16 شخصاً وإصابة 9 آخرين في حريق بناية

الدفاع المدني بدبي: وفاة 16 شخصاً وإصابة 9 آخرين في حريق بناية
16 ابريل 2023 01:36

دبي (الاتحاد)
أفاد متحدث باسم الدفاع المدني في دبي أن حادث الحريق الذي وقع في بناية سكنية في منطقة الراس في دبي ظهر أمس (السبت)، أسفر عن وفاة 16 شخصاً وإصابة 9 أشخاص، معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر وذوي المتوفين، فيما أوضح أنه تم على الفور تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين، في ذات الوقت الذي تعاملت فيه فرق الدفاع المدني مع الحريق.
وأكد المتحدث أن فرق الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ ووصلت إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق، حيث بدأت على الفور التعامل مع الحريق، حيث أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الحادث.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في دبي إن عمليات الإطفاء أسفرت عن السيطرة على الحريق في تمام الساعة 2:42 دقيقة بعد ظهر أمس (السبت)، لتبدأ بعد ذلك عمليات التبريد.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، تلقّت بلاغاً عند الساعة 12:35 ظهراً أمس (السبت) يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة الرأس. وعلى الفور، تحرك مركز إطفاء الرأس كمستجيب أول وجهة اختصاص، ليصل الفريق إلى موقع الحادث في تمام الساعة 12:41 ظهرا، أي خلال 6 دقائق فقط.
وتبين أن الحادث في بناية سكنية، وتحديداً في شقة تقع في الطابق الرابع، وأن حجم الحادث متطور. وعليه، تم تحريك مركز إطفاء بور سعيد ومركز إطفاء الحمرية للدعم والإسناد.
وباشرت الفرق المتخصصة، على الفور، عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق. وفي تمام الساعة الثانية و42 دقيقة بعد ظهر أمس، وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بالسيطرة على الحريق، وأن الموقع سيتم تسليمه للجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.
وشدّدت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على أهمية التزام الملاك وكذلك السكان في مختلف البنايات السكنية وكذلك المنشآت التجارية بالالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، لما في ذلك من أهمية في تفادي وقوع مثل تلك الحوادث الناجمة عن الإخلال بتلك الاشتراطات، من ثم الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

أخبار ذات صلة
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
«كهرباء دبي» تطلق قمرها الاصطناعي النانوي الثاني «ديوا سات -2»
الدفاع المدني
دبي
حريق
آخر الأخبار
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
اليوم 03:07
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
الإمارات
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
اليوم 03:07
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
الإمارات
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
اليوم 03:07
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
الإمارات
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
اليوم 03:07
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
الإمارات
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©