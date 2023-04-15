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عبدالله بن زايد ووزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثون الأوضاع في السودان

عبدالله بن زايد ووزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثون الأوضاع في السودان
16 ابريل 2023 01:23

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مشترك مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.
وأكد الوزراء الثلاثة على أهمية وقف التصعيد والعودة إلى الاتفاق الإطاري بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي المشترك، إلى أهمية التعاون المشترك من أجل احتواء الأوضاع الجارية ووقف التصعيد وضمان حماية المدنيين والدفع باتجاه المسارات السلمية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

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فيصل بن فرحان
أنتوني بلينكن
السودان
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