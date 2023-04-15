سنغافورة ترصد موجة عدوى جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في سنغافورة ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد جراء موجة تفش جديدة.

ورغم ذلك، ذكر خبراء أنه لا يتوقع أن يؤدي الارتفاع في عدد حالات «كورونا» التي تنقل إلى المستشفيات إلى الوصول إلى طاقة الاستيعاب القصوى في المنشآت الصحية، حسبما أفادت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية.

وقال بول تامبياه، كبير مستشاري الأمراض المعدية في المستشفى الوطني الجامعي في سنغافورة، إنه من غير المحتمل أن يرتفع عدد المرضى، الذين يحتاجون للرعاية المركزة، بصورة كبيرة، حيث تعتبر السلالات المتفشية حالياً على مستوى العالم أضعف بكثير من سلالات «دلتا».

وأضاف تامبياه «ما نراه الآن هو ما حدث مع جميع الفيروسات في التاريخ البشري. بمرور الوقت، تتكيف مع البشر، وتصبح العدوى بها أسهل كما تصبح أقل فتكاً».