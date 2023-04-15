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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غدا

أبوظبي
15 ابريل 2023 20:18

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً يصبح غائماً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.
الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، وتكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل 50 كم/س.
الخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 09:03 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الأول عند الساعة 16:44 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.
بحر عمان مضطرب إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:20 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 12:33 والجزر الثاني عند الساعة01:41.

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