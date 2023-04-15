رئيس الدولة يستقبل رئيس البرازيل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم السبت، فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة ترافقه السيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا.

جرت لفخامة الرئيس لويس إيناسيو مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً بفخامته.

واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للبرازيل. ورافق موكب ضيف البلاد عدد من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر فيما حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلاً لوحة بعلم البرازيل.

كان في الاستقبال.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وصالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى البرازيل وعدد من المسؤولين.

فيما يرافق الرئيس البرازيلي وفد يضم.. معالي رودريجو باتشيكو رئيس مجلسي الشيوخ الاتحادي والوطني وكارلوس فافرو وزير الزراعة والثروة الحيوانية ومعالي أجورونيمو رودريجز حاكم ولاية باهيا ومعالي أندريه كورريا نائب وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والطاقة وكارلوس دوارتي نائب وزير الخارجية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط وإليانا زغيب سفيرة البرازيل لدى الدولة وعددا من كبار المسؤولين.