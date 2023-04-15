بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يصدر قراراً بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقبيل حلول عيد الفطر السعيد، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم في دبي، إضافة إلى مكرمة مالية بمناسبة العيد، وذلك تقديراً لجهودهم ودورهم المجتمعي في التعريف بصحيح الدين، ولإسهامهم في الارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً سموه لهم جميعاً التوفيق في رسالتهم السامية.