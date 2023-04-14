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«خطار الدار».. مبادرة في الشارقة

«خطار الدار».. مبادرة في الشارقة
15 ابريل 2023 02:42

الشارقة (وام) 

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استهلت دار رعاية المسنين، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، شهر رمضان المبارك بتنظيم الفرصة التطوعية «خطار الدار»، وهي عبارة عن إقامة إفطار جماعي يومي مع فئة كبار السن، بحضور جهات ومؤسسات وأفراد لدار المسنين، ومشاركتهم بتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين والهدايا على الأفراد، إلى جانب تنظيم مسابقة قرآنية بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.
وتهدف الدائرة من تنظيم هذه المبادرات في دار المسنين إلى تعزيز قيمة التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع وكبار السن المقيمين بالدار، وذلك لدعم كبار السن من الآباء والأمهات من قبل مختلف أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والأهلية والخاصة.
وتنظم الدار إلى جانب مبادرة «خطار الدار»، مبادرة «مشوار» التي تستهدف نقل كبار المواطنين وذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم، وذلك بهدف تسهيل عملية تنقلاتهم بسهولة وتوفير بيئة صحية، شريطة أن يكون المستفيد من كبار السن «60 سنة فما فوق».

الإمارات
دار رعاية المسنين
الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
رمضان
شهر رمضان
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