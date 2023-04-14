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«أبوظبي للزراعة» تشدد الرقابة على منشآت الغذاء

خلال زيارة تفتيشية لمنشأة غذائية في الشهر الفضيل (وام)
15 ابريل 2023 02:42

أبوظبي (وام)

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تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لضمان سلامة الأغذية المتداولة، والحد من هدر الغذاء، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع. 
وبدأت الحملة التفتيشية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قبل شهر رمضان المبارك بأسبوع، حيث زارت فرق التفتيش التابعة للهيئة 4491 منشأة غذائية للتحقق من التزامها باشتراطات السلامة الغذائية، وضمان إنفاذ التشريعات ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية والحفاظ على صحة المجتمع. وبلغ عدد المنشآت المستوفية لجميع الاشتراطات 2531 منشأة، كما بلغ عدد المنشآت المطبقة لنظام الرقابة الذاتية حوالي 12460 منشأة على مستوى إمارة أبوظبي. وتركز الحملات التفتيشية للهيئة خلال رمضان على رصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية خلال الشهر الفضيل. وتشمل الحملات التفتيشية «جميع المنشآت ضمن السلسلة الغذائية» وتتضمن مخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومنافذ البيع والسوبر ماركت والبقالة، وأيضاً المطاعم والمطابخ الشعبية وشركات التموين، علاوةً على أسواق بيع اللحوم والأسماك ومحلات الخضراوات والفواكه لضمان التزامها باشتراطات السلامة الغذائية. 
وتصاحب الحملة التفتيشية حملة توعوية تركز على الحد من هدر الطعام وتأثيراته الضارة اقتصادياً وبيئياً، وتقدم الهيئة مجموعة من النصائح والإرشادات لجمهور المستهلكين حول أهمية الحفاظ على الطعام والتشجيع على الاستخدام الأمثل للأغذية. وتستهدف حملة الحد من هدر الطعام تغيير سلوك أفراد المجتمع في التعامل مع الطعام من خلال التوعية بالتخطيط للوجبات، وتحديد الكميات المناسبة من الأطعمة التي يتم شراؤها، والحفاظ على المواد الغذائية من خلال التخزين الآمن والصحيح، والممارسات الغذائية الصحيحة، والتداول الآمن للغذاء.

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