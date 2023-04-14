10 ملايين درهم من «ماج» لدعم «وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة ماج القابضة»، ذات الأنشطة التجارية المتنوعة في مجال التطوير العقاري والهندسة والمقاولات والصناعة والتجارة والشحن والخدمات والضيافة، مساهمتها بـ 10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت مجموعة ماج بتقديم 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي.

وبهذه المناسبة، قال موفق القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة ماج القابضة»: «إن حملة (وقف المليار وجبة)، تجسد التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، كما تترجم قيم العطاء والتسامح والتكافل المتجذرة في المجتمع الإماراتي».

وأضاف: «يشرفنا المشاركة في الجهد النبيل لهذه المبادرة الإنسانية التي تسعى إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي».