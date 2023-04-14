«إصلاحية الشارقة» تنظم ملتقى لكبار السن

الشارقة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، الملتقى الرمضاني الأول، لنزلائها من كبار السن، بحضور العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير الإدارة، وعدد من الضباط وضباط الصف بالمؤسسة، بمشاركة 32 نزيلاً من مختلف الجنسيات.

وأكد العميد أحمد شهيل، أن إدارة المؤسسة تحرص على تحقيق أهداف وزارة الداخلية، وتعزز جودة حياة النزلاء من خلال تطبيق المعايير العالمية في التعامل مع كبار السن من النزلاء أو المتعاملين وتطوير بنيتها التحتية، وتقدم الخدمات الأمثل لهم، ما ساهم في حصول المؤسسة على لقب مؤسسة مراعية للسن كأول مؤسسة عقابية بالدولة.

وبدأت فعاليات الملتقى باستعراض أهداف المؤسسة لعام 2023، قدمتها العقيد منى سرور الشويهي، نائب مدير الإدارة، والتي تهدف إلى إشراك النزلاء من كِبار السن في تطوير الخدمات المقدمة لهم من ناحية الرعاية الصحية والإيواء والمعيشة وغيرها، إلى جانب استحداث مبادرات تعزز السعادة والإيجابية لدى كبار السن، وتوفير الحياة الكريمة لهم أثناء تنفيذهم للأحكام.