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«الاستدامة الفكرية» في «مجلس شباب شرطة أبوظبي»

خلال فعاليات مجلس الشباب (من المصدر)
15 ابريل 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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ناقش مجلس شباب شرطة أبوظبي موضوع «الاستدامة الفكرية» في جلسة شبابية عقدها في مركز أبوظبي الإبداعي مع مجلس ديوان المحاسبة ومجلس شباب مركز الإحصاء ومجلس شباب أكاديمية أبوظبي الحكومية.
وأوصى المجلس بتأسيس منصة لحصر المواهب في إمارة أبوظبي والتنسيق مع أكاديمية أبوظبي الحكومية لحصر منصات التعلم المستمر وتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق متطلبات العمل خلال السنوات المقبلة.
وقال المقدم علي محمد المصعبي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي: «إن المجلس ركز على أهمية تحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر والمستقبل، لتحقيق الاستدامة الفكرية وتوفير الفرص والبيئة اللازمة للإبداع والتفكير الإيجابي والابتكار». وأكد المجلس أهمية العمل على تحقيق الاستدامة الفكرية من خلال الاستمرارية في الإبداع والتفكير والتطوير للأجيال القادمة والحفاظ على المعرفة والثقافة والإبداع والابتكار على المدى الطويل وتأمين استمرارية تلك الثروات الفكرية في المجتمع.
وركزت النقاشات حول عدة محاور أبرزها الحفاظ على المعلومات والمعارف والتقنيات والمهارات التي تم اكتشافها وتطويرها في الماضي، وتوفير البيئة المناسبة للحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة، والتعلم المستمر من خلال تحديث المعارف والتقنيات والمهارات، وتوفير البيئة المناسبة للتعلم والتطوير.

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