«الاتحاد الخيرية» تطلق حملة جمع وتوزيع الزكاة

عجمان (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الاتحاد الخيرية، حملة لجمع وتوزيع زكاتي المال والفطر خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، التزاماً بمساعدة الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وطلبة العلم وقضاء حاجاتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

وقال ناصر علي الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة: «إن المؤسسة تعمل دائماً على أن تكون عوناً للفقراء والمساكين انطلاقاً من المبادئ السامية التي نادى بها ديننا الحنيف، وذلك بالتعاون مع أهل الخير من المحسنين، حيث تستلم زكاة أموالهم وتقوم بتوزيعها في مصارفها الشرعية».

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بإعداد خطة متكاملة لتوزيع الزكوات، حيث تم بحث الحالات المستحقة للمساعدات، وفرزها حسب وضع كل أسرة واحتياجاتها الضرورية، وقامت الباحثات التابعات للمؤسسة بإجراء دراسة على كل حالة من الحالات المسجلة قبل البدء في توزيع الزكاة.