سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه

أبوظبي (وام)

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الفائزين بالدورة التاسعة من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه «دورة عام الاستدامة»، كما كرم سموه الشركاء والداعمين للجائزة وعدداً من الإعلاميين الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة. وهنأ سموه الفائزين وأسرهم على تميزهم ومشاركتهم القيمة في هذه الجائزة التي وجدت لتعزيز جهود ترسيخ مفهوم الرحمة والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب وثقافات العالم، وقدم الشكر لجميع المشاركين ولجميع الشركاء والرعاة والعلماء الأفاضل والإعلاميين الذين أسهموا في إنجاح هذه الجائزة المباركة.كما كرم سموه مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الراعي الرسمي لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه ممثلة بالشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان، لدور المؤسسة البارز في دعم الجائزة منذ انطلاقها وتكريماً لجهودها المتواصلة والتي تسهم في تحقيق أهداف الجائزة السامية.

حضر الحفل معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبدالله عقيدة المهيري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، والمستشار سيف الشعفار واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي في الوزارة وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة وأصحاب الفضيلة ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وعدد من طلبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وكلية الشرطة إلى جانب حضور كبير.

التسامح والوسطية

وبدأ الحفل - الذي أداره الإعلامي أحمد اليماحي - بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة عطرة من القرآن الكريم قدمها عبدالعزيز الرئيسي الفائز بالمركز الأول في فئة أجمل ترتيل للمواطنين ضمن فئات جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه الدورة الحالية، وتم عرض فيديو يظهر بالإحصائيات مسيرة عمل الجائزة في دورتها التاسعة ودورها في تعزيز ترسيخ قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

وألقى الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمين عام جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه كلمة الجائزة في الحفل، مقدماً الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه ورعايته للجائزة منذ انطلاقتها.

وقال: هذه الجائزة تأتي في إطار تعزيز جهود تنشئة الجيل على علوم وتعليمات القرآن الكريم بما يحمل من مضامين سامية وقيم إنسانية تحث على الاعتدال والوسطية واحترام الآخرين». وأضاف أن الدورة الجديدة لمسابقة التحبير جاءت متماشية مع رؤية دولة الإمارات التي تتمثل في مبادرة عام الاستدامة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وذلك من خلال مسابقة الخريطة الذهنية لقيم الاستدامة من القرآن الكريم والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وإبراز تأصيلها الشرعي وجوانبها الوطنية والاجتماعية، لربط الجيل الحالي بمخرجات الاستدامة وفق نهج قيادتنا الحكيمة.

4626 متسابقاً من 79 جنسية

من ناحيته، قال الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي مدير عام الجائزة رئيس اللجنة العليا إن جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها التاسعة «دورة عام الاستدامة» قد شارك فيها 4626 متسابقاً من 79 جنسية، مقارنة مع 5407، وقد شهدت تنافساً عالياً في الفئات كافة محققة أهدافها في تحقيق التواصل الحضاري وترسيخ قيم الإسلام السمحة.

وأضاف أن الدورة الحالية للجائزة شهدت منافسات في 12 فئة شارك بها كافة الجنسيات والأعمار من العالم، وخصص بعضها للتنافس بين المواطنين والمقيمين في الدولة، مشيراً إلى استمرار جهود تطوير الجائزة والارتقاء بها وتعزيز سمعتها المرموقة عالمياً.

الفائزون في الدورة التاسعة

«جائزة أجمل ترتيل» كافة الجنسيات:

الذكور.. الأول آيات الله أحمد سيورو من إندونيسيا والثاني سعد محيى الدين فريجه من الجمهورية اللبنانية والثالث محمد إبراهيم محمد إسماعيل من جمهورية مصر العربية.

«جائزة أجمل ترتيل» كافة الجنسيات:

الإناث.. الأولى سمية إبراهيم المبتهج من المملكة المغربية والثانية أميمة محمد كربوز من المملكة المغربية وثالثاً آسية حمان من المملكة المغربية.

«جائزة أجمل ترتيل» كافة الجنسيات:

الأطفال.. الأول محمد حسن من باكستان والثاني آدم أعراب ادريس من المملكة المغربية والثالثة (IZZAH QURRATAAIN) من إندونيسيا.

«جائزة أجمل ترتيل» من المواطنين:

الذكور.. الأول عبدالعزير فهد الرئيسي والثاني عيسى ثاني عامر المهري والثالث عبدالله معمر علي بانبيلة وجميعهم من دولة الإمارات.

«جائزة أجمل ترتيل» من المواطنات:

الإناث.. الأولى إيمان ضاعن سيف الفلاسي والثانية هيفاء راشد محمد راشد النقبي والثالثة سامية سعيد أحمد الجابري وجميعهن من الدولة.

«جائزة أجمل ترتيل» من المواطنين:

الأطفال.. الأولى ميره محمد عبدالله عبدالرحمن الظنحاني والثاني حسن أحمد عبد العزيز الحداد والثالث حامد خالد عبدالله العبدولي وجميعهم من الدولة.»

«جائزة أجمل ترتيل أصحاب الهمم» من المواطنين:

الذكور.. الأول عبدالله عوض مبروك بلليث والثاني إبراهيم عبدالله الحمادي والثالث علي سليمان عبيد السيابي النقبي وجميعهم من الدولة.

«جائزة أجمل ترتيل أصحاب الهمم» من المواطنات:

الإناث.. الأولى وفاء عوض مبروك بالليث والثانية إيمان مطر علي بلحويس الشامسي والثالثة ريم عبدالله مساعد علي المصعبي وجميعهن من الدولة.

«جائزة أجمل ترتيل أصحاب الهمم» من المواطنين:

الأطفال.. الأول سالم سامي بخيت عبيد الشامسي والثاني طلال سامي بخيت عبيد الشامسي وكلاهما من الدولة.

«جائزة الخطابة» من المواطنين والمقيمين:

الأطفال.. الأول عمر محمد توفيق شحاته أبوزيد من جمهورية مصر العربية والثاني عمر عطاالله من باكستان والثالث عبدالله عمر عبدالله ساعد الحبسي من دولة الإمارات.

«جائزة الخطابة» من المواطنين والمقيمين:

فتيان.. الأول عبدالله محفوظ عبدالله من الجمهورية اليمنية والثاني محمود حسن العيد السويدان من الجمهورية العربية السورية والثالث أكرم صدقي محمود البطاينة من المملكة الأردنية الهاشمية.

الفائزون في مسابقة «الخريطة الذهنية لقيم الاستدامة»:

الأول إسماعيل قيشوحي من المملكة المغربية والثانية خلود عبدالله محمد نور الجسمي من دولة الإمارات والثالثة فاطمة علي عبدالله المنصوري من دولة الإمارات.