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إطلاق «شبكة المناخ الجامعية»

إطلاق «شبكة المناخ الجامعية»
15 ابريل 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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اجتمع ممثلون عن 12 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي مقرها دولة الإمارات لإطلاق شبكة المناخ الجامعية التي تسعى إلى تحفيز مشاركة الشباب في مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري.
تضم الشبكة، التي ترأسها جامعة نيويورك أبوظبي، نخبة من مؤسسات التعليم العالي في الدولة وهي الجامعة الأميركية في الشارقة، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وكليات التقنية العليا، وجامعة خليفة، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وكلية الدفاع الوطني، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد.
وقال السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بضرورة مساهمة ومشاركة كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع في مؤتمر الأطراف COP28، واستمراراً للإرث الإيجابي لمؤتمرات الأطراف السابقة، ستدعم شبكة المناخ الجامعية هدف دولة الإمارات المتمثل في تعزيز مبدأ احتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر، بما يحفز مشاركة الشباب لإعدادهم لقيادة العمل المناخي. وستحشد الشبكة جهود الشباب من خلال الحوار الهادف لدعم جدول أعمال فريق رئاسة المؤتمر الذي يضم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس المعيَّن للمؤتمر، ومعالي شمّا المزروعي رائدة المناخ للشباب، ورزان المبارك رائدة المناخ في المؤتمر. وتأتي هذه المبادرة لتعكس دور الجامعات بصفتها حاضنات الأجيال القادمة التي ترعى الابتكار وتوفر منصات لإعلاء أصوات الشباب، بما يتيح لهم التعبير عن آرائهم والإسهام في مناقشات تشكيل السياسات الأكثر أهمية لاحتياجاتهم».
تبدأ فعاليات شبكة المناخ الجامعية بسلسلة «حوارات رمضان»، التي تتضمن عدداً من الندوات تستضيف فيها مختلف المؤسسات التعليمية عدداً من أبرز المتحدثين في مجال المناخ والموضوعات المتعلقة به مثل دبلوماسية المناخ، واقتصاد الهيدروجين، وحياة المدن العصرية الحديثة في دول الخليج، وأهمية مؤتمر الأطراف COP28، وغيرها.

المناخ
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COP28
ماجد السويدي
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