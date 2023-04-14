إعادة تأهيل مرافق خدمات شارع الخليج العربي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة أعمال مشروع إعادة تأهيل، وتطوير أربع دورات مياه عامة في حدائق ومنتزهات شارع الخليج العربي في أبوظبي، وذلك بهدف رفع كفاءة أصول مرافق الحدائق العامة، وتعزيز المظهر الحضاري لحدائق العاصمة من أجل خدمة رواد، وزوار الحدائق، والمنتزهات العامة.

وتضمنت أعمال التطوير وإعادة التأهيل كافة الأجهزة والتمديدات الصحية والكهربائية، والبلاط، وسيراميك الأرضيات والحوائط، والأبواب الداخلية والخارجية، وتركيب الأجهزة الصحية، والأحواض الجديدة المصنوعة من «الستينلس ستيل» المقاوم للصدأ، والتي تتميز بالجودة العالية، والقدرة على التحمل، مع قلة تكاليف الصيانة، كما تم تركيب إضاءة جديدة موفرة للطاقة، وأبواب جديدة، وكذلك تركيب أجهزة كهربائية جديدة لتجفيف اليد، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات الخارجية لدورات المياه.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على تهيئة جميع مرافقها الخدمية لتكون متوافقة مع احتياجات أصحاب الهمم، ومن هذا المنطلق تم توفير دورة مياه في كل مبنى لخدمة أصحاب الهمم، مزودة بمعدات حسب المواصفات القياسية العالمية، وإنشاء ممرات مشاة، ومنحدرات توفر وصول أصحاب الهمم إلى المرافق بسهولة وأمان.

وتأتي أهمية إعادة تأهيل دورات المياه في الحدائق العامة لرفع كفاءة أصول المرافق العامة، ولتوفير مرافق تخدم رواد الحدائق العامة في أبوظبي وخاصة في فصل الشتاء حيث ترتفع أعداد المرتادين والزوار، وتشمل الخطة إعادة تأهيل جميع دورات المياه في جميع الحدائق في داخل جزيرة أبوظبي، واستكمالاً لأعمال تأهيل دورات المياه، والتي شملت جميع حدائق كورنيش أبوظبي، وحديقة الزعفرانة، وممشى شاطئ كورنيش أبوظبي.