السبت 15 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إعادة تأهيل مرافق خدمات شارع الخليج العربي

مرافق خدمية تلبي احتياجات أصحاب الهمم (من المصدر)
15 ابريل 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)
أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة أعمال مشروع إعادة تأهيل، وتطوير أربع دورات مياه عامة في حدائق ومنتزهات شارع الخليج العربي في أبوظبي، وذلك بهدف رفع كفاءة أصول مرافق الحدائق العامة، وتعزيز المظهر الحضاري لحدائق العاصمة من أجل خدمة رواد، وزوار الحدائق، والمنتزهات العامة.
وتضمنت أعمال التطوير وإعادة التأهيل كافة الأجهزة والتمديدات الصحية والكهربائية، والبلاط، وسيراميك الأرضيات والحوائط، والأبواب الداخلية والخارجية، وتركيب الأجهزة الصحية، والأحواض الجديدة المصنوعة من «الستينلس ستيل» المقاوم للصدأ، والتي تتميز بالجودة العالية، والقدرة على التحمل، مع قلة تكاليف الصيانة، كما تم تركيب إضاءة جديدة موفرة للطاقة، وأبواب جديدة، وكذلك تركيب أجهزة كهربائية جديدة لتجفيف اليد، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات الخارجية لدورات المياه.

أخبار ذات صلة
دبي تمنح «إكوينوكس» لقب أفضل خيل في العالم
اكتمال مناورات التحكم لمركبة هبوط «المستكشف راشد» على سطح القمر

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على تهيئة جميع مرافقها الخدمية لتكون متوافقة مع احتياجات أصحاب الهمم، ومن هذا المنطلق تم توفير دورة مياه في كل مبنى لخدمة أصحاب الهمم، مزودة بمعدات حسب المواصفات القياسية العالمية، وإنشاء ممرات مشاة، ومنحدرات توفر وصول أصحاب الهمم إلى المرافق بسهولة وأمان.
وتأتي أهمية إعادة تأهيل دورات المياه في الحدائق العامة لرفع كفاءة أصول المرافق العامة، ولتوفير مرافق تخدم رواد الحدائق العامة في أبوظبي وخاصة في فصل الشتاء حيث ترتفع أعداد المرتادين والزوار، وتشمل الخطة إعادة تأهيل جميع دورات المياه في جميع الحدائق في داخل جزيرة أبوظبي، واستكمالاً لأعمال تأهيل دورات المياه، والتي شملت جميع حدائق كورنيش أبوظبي، وحديقة الزعفرانة، وممشى شاطئ كورنيش أبوظبي.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
عربي ودولي
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
اليوم 12:32
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضي
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:16
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
الرياضي
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
اليوم 12:14
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
الرياضي
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
اليوم 12:10
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
عربي ودولي
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©