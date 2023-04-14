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6 مسالخ في الظفرة تحصل على «الآيزو العالمية»

خلال تسليم شهادة الآيزو (من المصدر)
15 ابريل 2023 02:41

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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حصدت مسالخ بلدية منطقة الظفرة الست التابعة لها على مستوى مدن المنطقة شهادتي مطابقة (آيزو) للمواصفات الإدارية العالمية، في مجال نظام إدارة السلامة الغذائية ISO 22000:2018 ونظام هاسب -المسالخ وذلك في إطار حرص بلدية منطقة الظفرة في بناء وتطبيق المعايير العالمية في مسالخها الستة على مستوى مدن المنطقة.
ويسهم الحصول على الشهادات في ضمان تطبيق أعلى وأرقى المعايير المعمول بها دولياً لتعزيز جودة الخدمات والعمليات بطريقة مثالية، وتوفير متطلبات الأمن الحيوي في مسالخ منطقة الظفرة لتوفير اللحوم الآمنة للمجتمع. وتعتبر بلدية منطقة الظفرة أول بلدية على مستوى إمارة أبوظبي تحصل على نظام إدارة السلامة الغذائية.
وقد تم تسليم الشهادات من الشركة المانحة British Standard Institute BSI - المعهد البريطاني للمعايير. وتوجهت بلدية منطقة الظفرة بالشكر للشركة المانحة وملاك الأنظمة والموظفين على الدعم والمساعدة في تطبيق النظام.

الظفرة
الإمارات
بلدية الظفرة
شهادة الآيزو
الآيزو
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