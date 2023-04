بلدية دبي تحصد 3 جوائز محلية ودولية خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)

حصدت بلدية دبي ثلاث جوائز على المستوى المحلي والدولي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، حيث نالت جائزة مجلس السلامة البريطاني «British Safety Council»، وجائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث «RoSPA» The Royal Society for the Prevention of Accidents، التي تمنح في مجال الصحة والسلامة المهنية. كما فازت بالمركز الأول في جائزة البحث والابتكار التي تمنحها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات.

ونالت البلدية فئة السلامة العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وذلك تقديراً لجهودها في إدارة منظومة الصحة والسلامة المهنية على مستوى الإمارة، وضمان صحة وسلامة العاملين في المنشآت الصناعية ومشاريع البنية التحتية. وفازت البلدية بفئة السلامة العالمية ولقب السفير العام للسلامة الصحية والرفاهية من جائزة مجلس السلامة البريطاني، وذلك عن مشروع محطة توليد الكهرباء الفرعية بجهد 132/11 كيلوفولت المولدة من مركز دبي لمعالجة النفايات إلى محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي.

كما تُوّجت بلدية دبي بعدة فئات من جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث «RoSPA»، التي تهدف إلى تقدير أداء وسياسات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية والعامة للمؤسسات، وإبراز دورها في حماية العاملين في الحوادث المهنية والعامة، وتقليل معدلات إصابات العمل. وفازت مبادرة سلامة أسطول إدارة عمليات النفايات بالجائزة الذهبية من فئة سلامة الأسطول والمعدات، والتي هدفت إلى توضيح إجراءات ومهام قسم الخدمات اللوجستية لإدارة سلامة أسطول المركبات والمعدات والأنظمة المستخدمة في إدارة عمليات النفايات.

وحصدت بلدية دبي جائزتين فضيتين من فئة الصحة والسلامة المهنية وفئة السلامة الترفيهية، تقديراً لجهودها المبذولة في ضمان صحة وسلامة العاملين في المنشآت الصناعية، ومشاريع البنية التحتية ومشغلي ومرتادي مناطق الألعاب والفعاليات في إمارة دبي. كذلك، نالت الجائزة البرونزية من فئة الإنجاز، لجهودها في بيان تطور إدارة الزراعة في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وتُوّجت بلدية دبي بالمركز الأول في فئتين من فئات جائزة البحث والابتكار، التي تُنظمها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، عن فئة المؤسسات الحكومية في مجال الحلول المستقبلية للتنقل، وتأثيرات تغيير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية. وتهدف الجائزة إلى دعم كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، وإبراز أحدث الابتكارات والأبحاث والمشاريع التطبيقية التي تقدم حلولاً صديقة للبيئة.

وفاز مشروع الرصد الذكي لأسطول مركبات بلدية دبي، بالمركز الأول عن فئة المؤسسات الحكومية في مجال الحلول المستقبلية للتنقل، الذي يهدف إلى رفع معايير الأمن والسلامة أثناء القيادة لمستخدمي مركبات البلدية، وتقليل نسبة الحوادث، وزيادة وعيهم حول قوانين السير والمرور.

كما فاز مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، بالمركز الأول عن فئة تأثيرات تغيير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وذلك عن دراسة فنية أنجزها تتعلّق باستخدامات النفايات الزجاجية كبديل للركام في الخلطات المُستخدمة برصف طبقة القاعدة الإسفلتية بالطرق، التي أظهرت أن هذا هو الجزء الفني من هذه الدراسة لجمع وتحضير واختبار عينات تصميم مزيج الأسفلت عن طريق إضافة جزء من الزجاج المعاد تدويره مع الركام البكر.