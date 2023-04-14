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فتوى: ما حكم من ظنَّ أنَّ المؤذن قد أذّن فأفطر؟

فتوى: ما حكم من ظنَّ أنَّ المؤذن قد أذّن فأفطر؟
15 ابريل 2023 02:41

قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: «على الصائم أن يتأكدَ من دخول وقت الإفطار قبل أن يفطر، ومن أفطر خطأ قبل الأذان قضى ذلك اليومَ فقط»، لما ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «أفطر الناسُ في شهر رمضان في يوم مغيم، ثم نظر ناظرٌ فإذا الشمسُ، فقال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: «الخَطْبُ يَسيرٌ، وقد اجتهدنا، نقضي يوماً».
فتاوى النساء
عندي ذهبٌ أستعمِلُهُ للزينة في المناسبات وغيرِها، هل عليَّ زكاتُه؟
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن: «حَليُ المرأةِ الذي تتّخذه للزينة لا زكاةَ فيه، أما إذا كانت تتخذُه للادِّخار أو التجارة، فتجب فيه الزكاةُ، إذا توفَّر فيه شرطان: إذا بلغ نصاباً وهو (85) جراماً من الذهب الخالص، وحال عليه الحولُ، والواجب إخراجُه زكاةً هو 2.5%، أو قيمتها حسب سعر الذهب في السوق يومَ وجوبِ الزكاة». 

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