جامع «عيال ثاني».. شاهد تاريخي منذ خمسينيات القرن الماضي

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يعد جامع «عيال ثاني» في منطقة شمل من أقدم الجوامع في تلك المنطقة، والتي بنيت كما هو معروف عند أهالي المنطقة في بداية خمسينيات القرن الماضي، وشهد أحداثاً ومناسبات كثيرة مرت على امتداد السنين.

يقول الباحث في التراث أحمد علي راشد النوا الشميلي أحد أبناء منطقة شمل: إن جامع «عيال ثاني» يعتبر الجامع الوحيد الذي يصلى به صلاة الجمعة في منطقة شمل في تلك الفترة الزمنية والتي كان يجتمع جميع أهالي المنطقة ومن جميع الأحياء لأداء صلاة الجمعة، منوهاً أن الجامع شيده أحد مواطني امارة عجمان، والذي بني حينها من الجص والسقف من الجندل والدعون وله منارة مستقلة وفق هندسيات الزمن الماضي، وفي الستينيات تم هدمه وإعادة بنائه من الإسمنت والسقف من المربع و«المليويت» من قبل «عيال ثاني» ولا يزال على شكله المعهود حتى وقتنا الحالي.

وأوضح النوا أن الجامع والمسجد لا يزال يصلي به حتى وقتنا الحالي، والذي يسع لحوالي 200 مصلي، وتقام به حتى وقتنا الحالي الصلوات الخمسة، ويشرف عليه إمام من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وقد تعدى عمره الإنشائي السبعين عاماً، مؤكداً أن للمكان روحانية عالية وذكريات كثيرة يشهد لها أهالي المنطقة، خاصة وأنه كان نقطة تجمع الأهالي من أكثر من فريج وحي لأداء صلاة الجمعة حينها.