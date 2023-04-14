اكتمال مناورات التحكم لمركبة هبوط «المستكشف راشد» على سطح القمر

آمنة الكتبي (دبي)

أكملت المركبة «هاكوتو - آر» والتي تحمل المستكشف راشد بنجاح جميع مناورات التحكم في المدار قبل محاولة الهبوط على سطح القمر المرتقبة في 25 أبريل، عند الساعة 8:40 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وذلك بحسب شركة اي سبيس اليابانية.

وتشمل المرحلة التالية بدء تسلسل الهبوط، بالإضافة إلى تأكيد جاهزية المستكشف راشد لبدء الهبوط، وفي حال وقوع أي تغييرات في ظروف التشغيل ستكون هناك مواقع وتواريخ بديلة، بما في ذلك 26 أبريل الجاري، والأول والثالث من مايو المقبل.

ويعد موعد الهبوط قابلاً للتغير بحسب عمليات المهمة، وقد جرى تحديد مواعيد بديلة في 26 أبريل، والأول والثالث من مايو، ويدور المستكشف راشد حالياً حول القمر على ارتفاع يبلغ نحو 100 كيلومتر من الحضيض القمري، وعلى بعد 2300 كيلومتر تقريباً من المدار الأوج، وتعرف أقرب نقطة في المدار إلى القمر باسم «الحضيض»، فيما يُطلق على أبعد نقطة في المدار إلى القمر اسم «الأوج».

وفي نحو الساعة 7:40 مساءً من يوم 25 أبريل، ستقوم مركبة الهبوط التي تحمل المستكشف راشد بمناورات عدة للتحكم في المدار من أجل الوصول إلى مدار دائري بطول 100 كيلومتر حول القمر، قبل بدء تسلسل الهبوط. وأثناء تسلسل الهبوط سيتم إطلاق نظام الدفع الرئيس بالمستكشف للتباطؤ من المدار باستخدام سلسلة من الأوامر المحددة مسبقاً.

وبعد نجاح أول مرحلة للمهمة، وهي الإطلاق، والوصول إلى المدار المنخفض، والمرحلة الثانية وهي الملاحة، يتجه المستكشف نحو إتمام المرحلة الثالثة، وهي الوصول (الدخول، والإنزال، والهبوط)، وستكون هذه المرحلة الأكثر خطورة، خصوصاً أن مركبة الهبوط ستتولى القيام بعملية الهبوط بنفسها على سطح القمر من خلال اعتمادها على أنظمتها إلى أن تصل للنقطة المحددة للهبوط. وسيعمل المستكشف بالاعتماد على الألواح الشمسية، إذ يضم أربع كاميرات تتحرك عمودياً وأفقياً، تشمل كاميرتين أساسيتين، وكاميرا المجهر، وكاميرا التصوير الحراري، إضافة إلى أجهزة استشعار وأنظمة مجهزة لتحليل خصائص التربة والغبار والنشاطات الإشعاعية والكهربائية والصخور على سطح القمر.

وفور هبوط المستكشف راشد على سطح القمر، سيقوم الفريق بدراسة طبيعة المنطقة وتضاريسها تفادياً لمواجهة صعوبات محتملة، يلي ذلك منح الإذن لـ «آي سبيس» بإنزال المستكشف، حيث سيتم حينها التقاط صورة أخرى للمستكشف في منطقة الهبوط، ومن ثم سيتم التقاط أكثر من صورة بوساطة كاميرا الذراع الروبوتية الخاصة بالمستكشف للمنطقة المحيطة به، ثم يتم تحرير المستكشف من منصة الإنزال، ليبدأ أولى خطواته على تربة القمر.