أمناء «دبي الطبية للبنات» يناقش خطة التحول لجامعة

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء كلية دبي الطبية للبنات، اجتماعاً للمجلس بحضور المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء، والمهندس حسين بن ناصر لوتاه، وعدد من الأعضاء، تمت خلاله مناقشة عدد من الأمور الإدارية، والمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة ومتابعة ما صدر عنها من قرارات.

كما استعراض الاجتماع تقرير مفوضية الاعتماد الأكاديمي لكلية دبي الطبية للبنات للعام الأكاديمي 2022-2023 وتوصياته وأهمها: مناقشة التعديلات المقترحة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بشأن حوكمة كلية دبي الطبية للبنات (الهيكل التنظيمي، مجلس الكلية، لجان الكلية ذات العلاقة، مصفوفة الصلاحيات) ومناقشة التعديلات المقترحة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بشأن السياسات والإجراءات، وجدول الرواتب الموحد لكلية دبي الطبية (حسب طلب مفوضية الاعتماد الأكاديمي).

كما تمت مناقشة أحدث المستجدات لمنهج برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في كلية دبي الطبية للبنات، وبعض المتعلقات المالية.

كما استعرض المجلس أهم مستجدات كليتي دبي الطبية ودبي للصيدلة بما يضمن النمو والتطوير المستمر، واكتمال انتقال ملكية الكليتين لمؤسسة سعيد بن أحمد لوتاه الخيرية وحصول كلية دبي الطبية للبنات على شهادة الآيزوISO 21001 نظام الإدارة للمنظمات التعليمية، وشهادة الآيزو ISO 27001 نظام إدارة أمن المعلومات واستخدام شعار الآيزو في جميع مطبوعات ومنشورات الكلية، ومناقشة زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطالبات بكلية دبي الطبية للبنات.

كما جرت مناقشة خطة الكليتين للتقديم لوزارة التعليم ومفوضية الاعتماد بشأن التحول إلى «جامعة دبي الطبية»، وذلك بتجهيز مقترح متكامل بإضافة كلية ثالثة باسم (كلية التمريض) ببرنامجي التمريض والقبالة ومقترح مبدئي لكلية رابعة باسم (كلية العلوم الطبية التطبيقية) ببرامج صحية تضم كلاً من الرعاية الطبية الطارئة، العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي.