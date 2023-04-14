السبت 15 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

غافل العامل وسرق هاتفي «آيفون»

غافل العامل وسرق هاتفي «آيفون»
15 ابريل 2023 02:42

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
العنبري يمنح دودو «واجبات جديدة»
دبي تمنح «إكوينوكس» لقب أفضل خيل في العالم

فوجئ أحد العمال في محل هواتف متحركة بمنطقة الظفرة بدخول شخص تبدو عليه علامات الوسامة يطلب منه شراء هاتفين من نوع آيفون «بروماكس» وبعد أن اتفقا على السعر طلب منه الشخص توصيل الهواتف له إلى السيارة واستلام الثمن منها، فطلب صاحب المحل من زميله وضع الهواتف في كيس وتوصيلها للشخص داخل السيارة، واستلام المبلغ منه، وعندما ذهب العامل مع المشتري للسيارة سلم العامل الهواتف للسائق الذي سأله عن شاحن أصلي للسيارة فأخبره العامل بأنه موجود، فطلب منه شاحنين وبمجرد أن دخل العامل المحل لإحضار الشواحن فوجئ بالمشتري والسائق يهربان بالسيارة دون دفع قيمة الهواتف.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلها إلى محكمة الظفرة، التي قضت بالإدانة بالسرقة، وهو ما دفع عاملي المحل إلى رفع دعوى قضائية تطالب بإلزام المدعى عليهما «الشخص والسائق الخاص به» بأن يؤديا للمدعي مبلغ 11 ألف درهم والفائدة بواقع 5% والرسوم، على سند الدعوى، أن المبلغ ثمن هاتفين من نوع آيفون 12 بروماكس سرقها المدعى عليهما من المحل الذي يعمل به المدعي وزميله.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعي المصروفات، وأكدت في حيثيات حكمها أن الدعوى الماثلة تتعلق بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 11ألف درهم على سند أن المبلغ ثمن هاتفين من نوع آيفون 12 بروماكس سرقها المدعى عليهما من محل الهواتف الذي يعمل به المدعي، وقد أفاد المدعي أنه لا يملك أي وكالة عن المحل، كما أن المدعي قد أقام الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بأموال تخص المحل الذي يعمل به، الأمر الذي ترى معه المحكمة انتفاء الصفة في المدعي وعدم توافرها فيه في رفع هذه الدعوى، مما يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى المدعي.

محكمة الظفرة الابتدائية
الإمارات
الظفرة
آخر الأخبار
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
عربي ودولي
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
اليوم 12:32
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضي
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:16
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
الرياضي
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
اليوم 12:14
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
الرياضي
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
اليوم 12:10
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
عربي ودولي
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©