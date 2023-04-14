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«سباق الابتكار» في شرطة دبي يُقيّم المشاركات النهائية

خلال تقييم المشاركات (من المصدر)
15 ابريل 2023 02:40

دبي (الاتحاد)

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باشر مجلس الابتكار في شرطة دبي، تقييم المشاركات النهائية في مبادرة «سباق الابتكار»، الهادفة إلى استقطاب الأفكار الابتكارية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الأمن والسلامة في مدينة دبي، وذلك من خلال مناقشة لجنة التحكيم المختصة للأفكار الإبداعية والاقتراحات المُقدمة من قبل المشاركين من مختلف الجنسيات.
وأكد العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي أن «سباق الابتكار» في نسخته الأولى هذا العام، استقبل 76 فكرة في مجال التكنولوجيا الحديثة، واختارت اللجنة في المرحلة الأولى من التقييم 26 فكرة لمناقشتها بعد استيفائها للمعايير الخاصة وشروط السباق.
وأضاف أن الأفكار الـ26 جرى تقييمها في المرحلة الثانية من التقييمات لمعرفة مدى قابلية تطبيقها، بحيث يتم اختيار 12 منها، والآن يجري التقييم النهائي الهادف للوصول إلى أفضل 3 ابتكارات تساهم في تعزيز الأمن والسلامة، مبيناً أن الابتكارات الثلاثة الفائزة سيتم تكريمها في حفل خاص في 26 من الشهر الجاري، وسيحصل الفائزون على جوائز مادية.
وأوضح العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، أن مبادرة «سباق الابتكار» يتمحور التحدي فيها للمشاركين حول المواضيع التالية: المدن الذكية، النقل والتنقل، السلامة والأمن، وبالتحديد في مجالات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والروبوتات.
وبين أن المشاركة في السباق تطلبت فكرة حديثة ذات صلة بتقنيات الأمن والسلامة، واستمارة خاصة بالمشروع، وعرض موجز للمشرع، حيث تم تقديم العديد من الأفكار في مجالات«إنترنت الأشياء وعلم الروبوتات، والطائرات دون طيار، وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الآلي والتعلم العميق، والسيارات ذاتية القيادة وغيرها».

دبي
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