شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري لسائقي الـ«دليفري»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة مرور العين بشرطة أبوظبي ورشة توعية لسائقي دراجات توصيل الطلبات «دليفري» حول السلامة المرورية وتعزيز الوعي بالنقاط المرورية وتحسين سلوكيات السائقين على الطريق وذلك بالتعاون مع مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي في نادي ضباط شرطة العين وبمشاركة قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين.

وأكد العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق من خلال ورش توعية تركز على رفع مستوى الوعي المروري لديهم، والتي يتم تنفيذها بعدة لغات العربية والإنجليزية والاوردو ضمن خطط الإدارة الرامية في نشر التوعية بالسلامة المرورية.

وتضمنت الورشة تقديم النصح للسائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً لوقوع الإصابات البليغة والوفيات والالتزام بخط السير، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة وترك مسافة أمان بين المركبات أو بالقرب منها تعزيزاً لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وضرورة الالتزام باستخدام معدّات الحماية الشخصية ضماناً لسلامة الجميع.

وشهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً من السائقين مؤكدين استعدادهم التام للتعاون مع شرطة أبوظبي، ومعربين عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي تبذلها شرطة أبوظبي في نشر الوعي المروري والأمني.