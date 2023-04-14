تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غرباً صباح الأحد.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة، حركتها شمالية غربية/ 20 إلى 30 تصل 50 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى شديد الاضطراب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:47 والجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

بحر عمان: مضطرب إلى شديد الاضطراب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:38 والمد الثاني عند الساعة 06:13 والجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:46.