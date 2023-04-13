جوكو ويدودو وسهيل المزروعي يحضران الاحتفال بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» في إندونيسيا

جاكرتا (وام)

حضر فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، حفلاً بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» أقيم في مسجد الشيخ زايد في مدينة سولو بإندونيسيا. كما حضر الحفل، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي تيتو كارنافيان، وزير الداخلية الإندونيسي، وعبد الله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا. ووقع كلٌ من معالي سهيل المزروعي ومعالي تيتو كارنافيان، خلال الحفل، مذكرة تفاهم لدعم وتطوير المشاريع الإنمائية بمدينة سولو.

وأكد فخامة جوكو ويدودو أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان قائداً بذل حياته من أجل تعزيز قيم التضامن والعطاء والإنسانية، ودعا فخامته إلى الاقتداء بنهجه في ميادين العمل الخيري والتضامن الإنساني.

وفي هذا الصدد، قال معالي المزروعي «إن العمل الإنساني أصبح من القيم الراسخة في مجتمع دولة الإمارات بفضل المبادئ والقيم التي غرسها الوالد المؤسس في أبناء شعبه والتي امتد أثرها الطيب للعالم أجمع». من جهته، قال الظاهري: «إن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، يَعكِسُ حِرصَ دولة الإمارات على إحياء ذكرى رحيل مؤسس وباني نهضة دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بالسير على نَهجِه في العطاء، ومواصلة أعمال الخير التي غَرسها، وفاءً لِسيرَتِه واستلهاماً لِحِكمته». من جانبه، قال الدكتور سلطان فيصل الرميثي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد في مدينة سولو، في كلمته خلال الحفل: «لقد انطلقت الرؤية الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من إيمان عميق بأن تقديم النفع للشعوب من أهم الأعمال وأنبلها، وقد ترجم والدنا المؤسس تلك الرؤية الفكرية إلى واقع عملي من خلال تبنيه للعديد من المبادرات والمشاريع الإنسانية في العالم».

كما اطلع معالي المزروعي على البرامج الرمضانية التي ينظمها مركز جامع الشيخ زايد بمدينة سولو بجمهورية إندونيسيا، حيث بلغ عدد زواره منذ افتتاحه في مارس 371.400 زائر، ووصل إجمالي عدد وجبات الإفطار المقدمة خلال الشهر الفضيل إلى 134000 وجبة.