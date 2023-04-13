بدء موسم تكاثر الطيور في «محمية الوثبة»

هالة الخياط (أبوظبي)

أغلقت محمية الوثبة للأراضي الرطبة أبوابها أمام الجمهور لبدء موسم تعشيش الطيور المهاجرة، وأوضحت هيئة البيئة - أبوظبي أن المحمية سجلت منذ افتتاحها في نوفمبر الماضي 10.5 آلاف زائر من هواة مراقبة الطيور ومحبي الحياة الفطرية، وتعتبر المحمية ملاذاً لأكثر من 200 نوع من الطيور المهاجرة، وموطناً للعديد من الأنواع، حيث تم رصد 11 نوعاً من الثدييات الصغيرة، و10 أنواع من الزواحف، وأكثر من 35 نوعاً من النباتات. وتوفر المحمية مسارات مشي محددة تتيح للزوار التعرف عن قرب على السمات والنظم البيئية التي تميز هذه المحمية، وأنواع الحيوانات والنباتات التي تؤويها، ومراقبة طيور الفنتير «الفلامنجو»، والكثير من أنواع الطيور المائية عن قرب.