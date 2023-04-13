10 ملايين درهم من «طيران الإمارات» دعماً لـ«وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات انضمامها إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتبرعت طيران الإمارات بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة» التي تستهدف إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدول والمجتمعات المعنية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «التسابق إلى عمل الخير سمة أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وتجسيد لثقافة العطاء التي تعززها مبادرات الإمارات الإنسانية والخيرية حول العالم. وتجسد حملة وقف المليار وجبة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استدامة الخير من أجل صنع الأمل وتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للجميع». وأضاف سموه: «إن دعمنا حملة وقف المليار وجبة تعبير عن رؤيتنا في تحسين حياة الفئات الأكثر حاجة، لا سيما في المجتمعات التي تخدمها الناقلة في جميع أنحاء العالم. ونفخر في طيران الإمارات بالمشاركة في هذه الحملة التي تسعى إلى توفير شبكة أمان غذائي، خصوصاً في الدول التي تواجه تحديات في مجال توفير الأمن الغذائي».

وتضاف جهود حملة «وقف المليار وجبة» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى سجل دولة الإمارات كمساهم فاعل في مواجهة أزمة الجوع العالمية، ودعم الجهود الدولية للتصدي للتحديات الإنسانية الملحّة على مختلف الأصعدة في المنطقة والعالم.

ويشكّل تبرع طيران الإمارات إضافة جديدة إلى مساهمات الدعم الكبيرة التي حصدتها حملة وقف المليار وجبة من الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال والأفراد وهيئات العمل الخيري والإنساني.