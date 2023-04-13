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15 مليون درهم من «بن غاطي القابضة» لدعم «وقف المليار وجبة»

15 مليون درهم من «بن غاطي القابضة» لدعم «وقف المليار وجبة»
14 ابريل 2023 02:54

دبي (وام)

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أعلنت شركة «بن غاطي القابضة» مساهمتها بمبلغ 15 مليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة». 
وتعهدت الشركة بتقديم 15 مليون درهم خلال 3 سنوات، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق الوقفي لإطعام الطعام.
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة: «إن الحملة مبادرة نوعية في العمل الخيري والإنساني، لاعتمادها استراتيجية فريدة تتمثل في تدشين صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، وتسخير الموارد والخبرات المؤسسية اللازمة لتطوير هذا الصندوق وضمان وصول الدعم الغذائي لشرائح واسعة حول العالم، وهو ما يعكس الرؤية الإماراتية في استدامة الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين في كل زمان ومكان».

مبادرة المليار وجبة
الإمارات
وقف المليار وجبة
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