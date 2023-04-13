«الوطني للأرصاد» يشارك في منتدى «الحزام والطريق»

أبوظبي (وام)

شارك وفد من المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات برئاسة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، في أعمال منتدى الحزام والطريق بشأن مبادرة الإنذار المبكر للجميع والذي تنظمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية خلال الفترة من 11 حتى 15 أبريل 2023.

وخلال الزيارة، عقد الدكتور عبدالله المندوس لقاء مع لو غوازونغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.

وجاء تنظيم المنتدى، الذي شهد مشاركة شخصيات دولية بارزة، وفي مقدمتهم بيتري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين المرافق والهيئات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في سبيل إنشاء منظومة شاملة للإنذار المبكر وتعزيز قدرات الدول والمجتمعات للتصدي لمخاطر الكوارث الطبيعية.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد المركز بجولة في المركز الإقليمي للنظام العالمي المتكامل للرصد في بكين والذي يقوم بتقديم خدمات دقيقة وعالية الجودة للأعضاء من أجل تحسين جودة بينات الرصد في الحاضر والمستقبل، كما زار الوفد «مجموعة هوايون لتكنولوجيا الأرصاد الجوية».

وقال الدكتور عبدالله المندوس: تأتي مشاركتنا في منتدى الحزام والطريق بشأن مبادرة الإنذار المبكر للجميع من منطلق حرصنا على تنسيق الجهود المشتركة مع إدارة الأرصاد الجوية الصينية لإنشاء منظومة شاملة للإنذار المبكر لمواجهة تحديات الكوارث الطبيعية.

واعتمد المنتدى بيان بكين بشأن الإنذار المبكر للجميع في إطار مبادرة الحزام والطريق، والذي رحب بالاقتراحات البناءة التي تقدم بها المشاركون نحو تفعيل مبادرة الإنذار المبكر للجميع واستعدادهم لمشاركة أفضل الممارسات في هذا الإطار.