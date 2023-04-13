الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الوطني للأرصاد» يشارك في منتدى «الحزام والطريق»

عدد من المشاركين فى مبادرة الإنذار المبكر للجميع في الصين (وام)
14 ابريل 2023 02:54

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم جهود السلام في كولومبيا
جوكو ويدودو وسهيل المزروعي يحضران الاحتفال بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» في إندونيسيا

شارك وفد من المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات برئاسة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، في أعمال منتدى الحزام والطريق بشأن مبادرة الإنذار المبكر للجميع والذي تنظمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية خلال الفترة من 11 حتى 15 أبريل 2023.
وخلال الزيارة، عقد الدكتور عبدالله المندوس لقاء مع لو غوازونغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.
وجاء تنظيم المنتدى، الذي شهد مشاركة شخصيات دولية بارزة، وفي مقدمتهم بيتري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين المرافق والهيئات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في سبيل إنشاء منظومة شاملة للإنذار المبكر وتعزيز قدرات الدول والمجتمعات للتصدي لمخاطر الكوارث الطبيعية.
وعلى هامش الزيارة، قام وفد المركز بجولة في المركز الإقليمي للنظام العالمي المتكامل للرصد في بكين والذي يقوم بتقديم خدمات دقيقة وعالية الجودة للأعضاء من أجل تحسين جودة بينات الرصد في الحاضر والمستقبل، كما زار الوفد «مجموعة هوايون لتكنولوجيا الأرصاد الجوية».
وقال الدكتور عبدالله المندوس: تأتي مشاركتنا في منتدى الحزام والطريق بشأن مبادرة الإنذار المبكر للجميع من منطلق حرصنا على تنسيق الجهود المشتركة مع إدارة الأرصاد الجوية الصينية لإنشاء منظومة شاملة للإنذار المبكر لمواجهة تحديات الكوارث الطبيعية.
واعتمد المنتدى بيان بكين بشأن الإنذار المبكر للجميع في إطار مبادرة الحزام والطريق، والذي رحب بالاقتراحات البناءة التي تقدم بها المشاركون نحو تفعيل مبادرة الإنذار المبكر للجميع واستعدادهم لمشاركة أفضل الممارسات في هذا الإطار.

المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الحزام والطريق
منتدى الحزام والطريق
عبد الله المندوس
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©