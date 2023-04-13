الإمارات تستضيف اجتماع «التعاون الإسلامي» للاستجابة للطوارئ الحاسوبية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية أول اجتماع لعام 2023 بحضور أعضائه يومي 12 و13 مارس في أبوظبي. وشهد الاجتماع مناقشة خطة العمل لعام 2023 والأنشطة الرئيسية لكل دولة عضو، فضلاً عن تحديد مجالات إشراف المجلس على خطة العمل.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على ضرورة معالجة الحوادث السيبرانية وزيادة مبادرات التوعية وبناء القدرات في هذا المجال.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها نائب الرئيس في فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة لحوادث الطوارئ الحاسوبية، ستسهم في نشر ثقافة الأمن السيبراني من خلال عقد المحاضرات وورش العمل التفاعلية لأعضاء فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي.

وناقش فريق عمل أمن الجيل الخامس للجمعية العامة فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي (OIC-CERT) خطة العمل التي ستعتمد في باقي الدول الأعضاء في المنظمة بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات وماليزيا.