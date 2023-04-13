37 اختباراً تجريبياً في «رخصة المعلم»

دينا جوني (دبي)

تعدّ وزارة التربية والتعليم 37 اختباراً تجريبياً لرخصة المعلم تستهدف ثلاث فئات مختلفة من التربويين والإداريين.

وقد أتاحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني 16 اختباراً للمعلمين، و21 اختباراً لا تزال قيد الإعداد، ويستفيد من تلك الاختبارات معلمو الطفولة المبكّرة، ومعلمو التربية الخاصة، بالإضافة إلى معلمي 15 مادة مختلفة هي اللغتين العربية والإنجليزية، وعلم الأحياء والكيمياء والفيزياء، والرياضيات، وعلم الحاسوب، وعلوم الكومبيوتر، والتكنولوجيا والتصميم، والدراسات الاجتماعية، وإدارة الأعمال، والعلوم، والتربية البدنية والصحية، والتربية الدينية، بالإضافة إلى الاختبار المهني.

أما فئة القيادات المدرسية فتعدّ الوزارة سبعة اختبارات تستهدف المدير ونائب المدير ومدير أول، ومدير النطاق ومساعده، ونائب مدير الشؤون الأكاديمية ونائب مدير شؤون الطلاب، وذلك لجميع الحلقات التعليمية. وتستهدف اختبارات المهن المدرسية أمناء المختبرات وأخصائيي الاحتياجات الخاصة.

وللحصول على رخصة المعلم، يجب على المعلمين اجتياز كل من الاختبار التخصصي والاختبار المهني. وفي حال عدم اجتياز الاختبار، يلتحق المعلم ببرنامج تدريبي يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة. وتتحدد فترة التدريب بحسب احتياجات المعلم قبل الخضوع لإعادة الاختبار.

وقد أطلقت الوزارة نظام تراخيص الكوادر التعليمية الذي يهدف إلى ترخيص جميع العاملين في قطاع التعليم وفق معايير عالية تخصصياً ومهنياً. وقد أصبح الحصول على الرخصة إلزامياً لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات منذ عام 2020.

وحددت الوزارة ثمانية أهداف تعكس أهمية رخص المهن التعليمية هي تحقيق المعايير العالمية في التعليم، تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في الميدان التربوي، والتطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءاته، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في ضوء أفضل الممارسات الحديثة والعالمية، ومن الأهداف أيضاً حصر القدرات المختلفة للمعلمين، واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية، ودفع المعلمين للإبداع في مجالات اختصاصهم.

وقد نظمت الوزارة اختبارات عدة أولها في 22 يناير الماضي، الذي استهدف القيادات المدرسية ومعلمي وأخصائيي التربية الخاصة، بالإضافة إلى معلمي جميع الحلقات في العلوم والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال، واللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك اختبارات مهنية في الطفولة المبكرة.

وعقدت في 15 فبراير اختباراً لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة لمعلمي اللغتين العربية والانجليزية، والرياضيات والعلوم. وفي 12 مارس عقدت اختباراً يستهدف القيادات المدرسية والقيادات المتوسطة، ومعلمي الدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، والعلوم الصحية. وتنظم الوزارة اختباراً في 26 أبريل، ويستهدف أمناء المختبرات بالإضافة إلى معلمي العلوم والتكنولوجيا، والتربية البدنية، والطفولة المبكرة. وتعقد الاختبار الأخير للعام الدراسي الجاري في 25 يونيو، ويستهدف معلمو جميع الحلقات وأخصائيو التربية الخاصة.

وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع هي «رخصة المعلم»، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات. والرخصتان الثانية والثالثة هما «رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المديرين ونوابهم، و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين وأخصائيي توجيه وإرشاد، بالإضافة إلى رخصة المهن المدرسية لأخصائيي أصحاب الهمم.