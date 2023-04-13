«أمناء جامعة الإمارات» يعقد اجتماعه الخامس

العين (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الخامس للعام الأكاديمي 2022/2023، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى للجامعة.

وقد تلقّى المجلس تقريراً عن أحدث التطورات المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة من 2023 إلى 2026، والتي تدعم أهداف الأجندة الوطنية.

كما تلقى مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة تقريراً يتعلق بتطوير استراتيجية البحث الجامعي في الجامعة، ودمجها في استراتيجية طويلة المدى أكثر اتساعاً.

وفي إطار مسؤولية المجلس الرقابية نحو تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر في الجامعة، اطلع المجلس على الخطة الخاصة بنطاق وحالة أنشطة إدارة المخاطر في الجامعة في مواجهة المخاطر الرئيسية والحالية للحوادث الحرجة وخطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.

وقدّم الدكتور طارق بن هندي، رئيس لجنة المراجعة والمخاطر، تقرير اللجنة الدوري عن برنامج إدارة المخاطر المؤسسي للجامعة، ومستجدات البيانات المالية لعام 2022، والوضع الحالي لخطة التدقيق الداخلي لعام 2023. وشهد المجلس عرضاً عن أداء الجامعة المالي للربع الأول من عام 2023 ووافق على الميزانية المستهدفة لعام 2024.