الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أمناء جامعة الإمارات» يعقد اجتماعه الخامس

زكي نسيبة وأعضاء المجلس خلال الاجتماع (وام)
14 ابريل 2023 02:54

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم جهود السلام في كولومبيا
جوكو ويدودو وسهيل المزروعي يحضران الاحتفال بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» في إندونيسيا

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الخامس للعام الأكاديمي 2022/2023، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى للجامعة.
وقد تلقّى المجلس تقريراً عن أحدث التطورات المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة من 2023 إلى 2026، والتي تدعم أهداف الأجندة الوطنية.
كما تلقى مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة تقريراً يتعلق بتطوير استراتيجية البحث الجامعي في الجامعة، ودمجها في استراتيجية طويلة المدى أكثر اتساعاً.
وفي إطار مسؤولية المجلس الرقابية نحو تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر في الجامعة، اطلع المجلس على الخطة الخاصة بنطاق وحالة أنشطة إدارة المخاطر في الجامعة في مواجهة المخاطر الرئيسية والحالية للحوادث الحرجة وخطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.
وقدّم الدكتور طارق بن هندي، رئيس لجنة المراجعة والمخاطر، تقرير اللجنة الدوري عن برنامج إدارة المخاطر المؤسسي للجامعة، ومستجدات البيانات المالية لعام 2022، والوضع الحالي لخطة التدقيق الداخلي لعام 2023. وشهد المجلس عرضاً عن أداء الجامعة المالي للربع الأول من عام 2023 ووافق على الميزانية المستهدفة لعام 2024.

جامعة الإمارات
الإمارات
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©