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«الموارد البشرية والتوطين»: نظام حماية الأجور اختياري لـ 14 مهنة

«الموارد البشرية والتوطين»: نظام حماية الأجور اختياري لـ 14 مهنة
14 ابريل 2023 02:55

دبي (الاتحاد)

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة يُعتبر اختيارياً لـ 14 مهنة منها، مدبرة المنزل، ومربية الأطفال، والطباخ، والسائق الخاص، موضحة بأن هناك خمس مهن بدأ بالفعل تطبيق نظام حماية الأجور عليها ابتداءً من 1 أبريل وهي المهندس الزراعي الخاص، والمندوب الخاص، ومقدم الرعاية المنزلية، والمدرس الخاص، والمدرب الخاص. 
وتفصيلاً، قالت الوزارة - في بيان صحافي أصدرته أمس - إن الـ 14 مهنة التي يُعتبر تسجيلها في نظام حماية الأجور اختيارياً هي المستخدم، والبحار، والحارس، والراعي، والسايس، والمضمر، والصقار، والعامل، ومدبرة المنزل، والطباخ، ومربية الأطفال، والمزارع، والبستاني، والسائق الخاص. ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل إلى الإسراع في التسجيل بنظام حماية أجور العمالة المساعدة للمهن الخمس، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم. 
وذكرت أن نظام حماية الأجور يوفر الحلول المبتكرة التي تمكن أصحاب العمل من دفع أجور العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها، فضلاً عن أنه يُمكنهم توثيق دفع الأجور، وكذلك تعزيز الحماية في عمليات صرف هذه الأجور بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية، إلى جانب ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة. وبإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم إلكترونياً من خلال نظام حماية الأجور بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية (المصارف ومحلات الصرافة) المصرح لها بالخدمة من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة. 
ونوهت الوزارة إلى استثناء ثلاث حالات من تحويل أجورها عبر نظام حماية الأجور وتشمل العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.

وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
حماية الأجور
نظام حماية الأجور
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