أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة أحياناً على بعض المناطق في الدولة، واستمرار الرياح الشمالية الغربية إلى الشمالية الشرقية، نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س والبحر مضطرب الموج يصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام بالعمق في الخليج العربي. وتتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا من الغرب وتيار هوائي غربي يصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق مع سقوط أمطار على فترات، ونتيجة لوجود الجبال شرقاً وارتفاع في درجات الحرارة السطح تتكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة، مما يؤدي إلى نشوء فرصة تكون السحب الركامية المحلية شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار والبرق والرعد أحياناً كما تزداد كميات السحب غرباً وعلى السواحل يصاحبها سقوط أمطار.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، ويتوقع المركز أن تكون اليوم الجمعة معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض في درجات الحرارة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرباً يوم الجمعة في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان. ووفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد يتوقع أن يكون طقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية ويصبح غائما ً غربا ً مع سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً خاصة غرباً، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وسرعتها من15إلى 25 تصل إلى 45كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.